De Franse afvalverwerker Suez heeft het vijandige overnamebod door concurrent Veolia opnieuw afgewezen. In een persbericht stelt Suez dat het bod van Veolia de echte waarde van de onderneming niet weerspiegelt en de vooropgestelde fusie van de medewerkers in gevaar brengt.

De groeivooruitzichten en het geplande dividend impliceren volgens Suez een hogere waarde, klinkt het. De Franse afvalverwerker zegt wel nog altijd aan een oplossing te willen werken, met een gepaste waardering voor de aandeelhouders en sociale garanties voor de werknemers.

Veolia probeert al maanden zijn concurrent Suez over te nemen, maar die laatste hield de boot steeds af. Veolia had zich met het overnamebod uiteindelijk rechtstreeks tot de aandeelhouders gericht. Ook een recente ontmoeting tussen Suez-topman Bertrand Camus en Veolia-baas Antoine Frerot (5 februari) was geen vooruitgang geboekt. Een eerste overnamepoging in 2012 mislukte door kritiek van de mededingingsautoriteiten.

Zowel Veolia als Suez is actief in ons land.

