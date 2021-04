Studio 100 Benelux wil producties maken voor het Amerikaanse streamingplatform Netflix, zegt CEO Anja Van Mensel dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z. 'We hebben een aantal zaken in ontwikkeling, sommige op eigen initiatief, andere op vraag van de grote internationale platformen.'

In Trends Talk vertelt Anja Van Mensel over de zware impact van de coronacrisis op haar bedrijf Studio 100 en op de eventsector. Van Mensel staat aan het hoofd van de Benelux-poot van Studio 100, in 2019 goed voor 38 procent van de omzet van de groep. Ze is verantwoordelijk voor de televisieprogramma's, muziek, films, boeken, merchandising en de musicals. Ze staat ook aan het hoofd van de televisiekanalen Njam! en Studio 100 TV. De pretparken zijn een andere divisie.

In het rood

Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen maakte Studio 100 Benelux het voorbije jaar verlies, voornamelijk door de annulatie van de succesvolle spektakelmusicals. Van Mensel: 'We zijn 2020 geëindigd met een ebitda (bedrijfskasstroom, nvdr) die enkele miljoenen in het rood zit. Dat was niet te vermijden, ondanks de kostenreducties en alles wat we geprobeerd hebben om dat onder controle te houden.'

'Voor dit jaar hebben we een voorspelling gemaakt. Als we begin augustus opnieuw kunnen beginnen te spelen, dan zullen we een bescheiden positief resultaat kunnen neerzetten', zegt ze. De impact van de coronacrisis op Studio 100 als groep is groot. In 2020 zou de kaap van 200 miljoen euro omzet gehaald worden, maar door de beperkende maatregelen viel dat 70 miljoen euro lager uit.

'Hoog tijd dat we perspectief krijgen'

In haar agenda heeft Van Mensel 2 augustus aangekruist als de dag waarop ze de theatervoorstellingen wil hervatten. Maar ze beseft dat het een wensdroom is, want het Overlegcomité heeft nog geen beslissingen genomen over grote events. 'We weten niet of het zal mogen en hoe het evolueert, maar het heeft geen zin om in de startblokken te blijven staan. 2 augustus is onze richtdatum, wat ook betekent dat het niet zal lukken om vroeger te openen.'

Lees verder onder de video

Pas op 12 mei overleggen de regeringen van ons land over een versoepeling van de coronamaatregelen voor de eventsector. Die dag wordt het 'erop of eronder', zegt Van Mensel. 'Het wordt hoog tijd dat we perspectief krijgen, omdat we niet in een week iets in elkaar kunnen boksen, repeteren en tickets verkopen. Dat neemt allemaal veel meer tijd in beslag. Wij hebben gelobbyd, want we zijn zeer betrokken bij de plannen die de eventsector heeft voorgelegd. Maar er is alweer amper iets van gekomen.'

Bij de voorstelling van een spektakelmusical zijn minstens 300 mensen betrokken. Vanaf 8 mei zijn evenementen met vijftig mensen buiten toegelaten, besliste het Overlegcomité vorige vrijdag. Van Mensel: 'Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet meer volg, omdat dat voor ons niet relevant is. Dat is geen 'event'. Als we dat zouden doen, dan staan er meer mensen op het podium dan dat er bezoekers kijken.'

Deal met Netflix?

In Trends Talk blikt Van Mensel ook vooruit. Het bedrijf werkt aan content die het kan aanbieden aan onder meer Netflix: 'Het staat op mijn bucketlist om de musicals 40-45 en Red Star Line naar het buitenland te brengen. Maar ook om te produceren voor Netflix en - zoals we vroeger met Het Huis Anubis gedaan hebben - om die merken en verhalen buiten de grenzen van de Benelux te vertellen.'

'Er zijn een aantal zaken in ontwikkeling, sommige op eigen initiatief, sommige op vraag van de grote internationale platformen. We hebben daarmee contact via onze collega's in Duitsland, die altijd op die manier coproduceren. Ik maak me dus sterk dat we in de komende maanden met één van die zaken zouden kunnen landen.'

Belgische kindertelevisie onder druk

Enkele jaren geleden sloot Netflix al een deal met Studio 100 om de bestaande reeksen Maya de Bij en Wickie de Viking in enkele andere landen aan te bieden. Nu wil Van Mensel specifieke content uitwerken voor internationale streaming. Betekent het dat Studio 100 Benelux producties en films in primeur op Netflix zal aanbieden? Van Mensel: 'Dat zou kunnen. De kindertelevisiemarkt in de Benelux staat ernstig onder druk. We hebben enerzijds de Nickelodeons en Disney's van deze wereld die een schaalvoordeel genieten. Anderzijds staat dat segment hier - behalve Ketnet - onder druk. De lokale content kost ook veel meer dan die internationale licenties. Dat valt op zich te begrijpen, maar het betekent voor ons dat we richting dat buitenland moeten durven te kijken.'

De internationale platformen zijn zelf vragende partij voor de nieuwe producties, zegt Van Mensel: 'Ze zoeken naar live action en lokale kindercontent. Dat is hoofdzakelijk ons segment. Ze zijn op zoek naar familiegerichte producties. Dan gaat het minder over figuren creëren, maar veel meer over de verhalen van echte mensen.'

In Trends Talk vertelt Anja Van Mensel over de zware impact van de coronacrisis op haar bedrijf Studio 100 en op de eventsector. Van Mensel staat aan het hoofd van de Benelux-poot van Studio 100, in 2019 goed voor 38 procent van de omzet van de groep. Ze is verantwoordelijk voor de televisieprogramma's, muziek, films, boeken, merchandising en de musicals. Ze staat ook aan het hoofd van de televisiekanalen Njam! en Studio 100 TV. De pretparken zijn een andere divisie. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen maakte Studio 100 Benelux het voorbije jaar verlies, voornamelijk door de annulatie van de succesvolle spektakelmusicals. Van Mensel: 'We zijn 2020 geëindigd met een ebitda (bedrijfskasstroom, nvdr) die enkele miljoenen in het rood zit. Dat was niet te vermijden, ondanks de kostenreducties en alles wat we geprobeerd hebben om dat onder controle te houden.''Voor dit jaar hebben we een voorspelling gemaakt. Als we begin augustus opnieuw kunnen beginnen te spelen, dan zullen we een bescheiden positief resultaat kunnen neerzetten', zegt ze. De impact van de coronacrisis op Studio 100 als groep is groot. In 2020 zou de kaap van 200 miljoen euro omzet gehaald worden, maar door de beperkende maatregelen viel dat 70 miljoen euro lager uit.In haar agenda heeft Van Mensel 2 augustus aangekruist als de dag waarop ze de theatervoorstellingen wil hervatten. Maar ze beseft dat het een wensdroom is, want het Overlegcomité heeft nog geen beslissingen genomen over grote events. 'We weten niet of het zal mogen en hoe het evolueert, maar het heeft geen zin om in de startblokken te blijven staan. 2 augustus is onze richtdatum, wat ook betekent dat het niet zal lukken om vroeger te openen.'Lees verder onder de videoPas op 12 mei overleggen de regeringen van ons land over een versoepeling van de coronamaatregelen voor de eventsector. Die dag wordt het 'erop of eronder', zegt Van Mensel. 'Het wordt hoog tijd dat we perspectief krijgen, omdat we niet in een week iets in elkaar kunnen boksen, repeteren en tickets verkopen. Dat neemt allemaal veel meer tijd in beslag. Wij hebben gelobbyd, want we zijn zeer betrokken bij de plannen die de eventsector heeft voorgelegd. Maar er is alweer amper iets van gekomen.'Bij de voorstelling van een spektakelmusical zijn minstens 300 mensen betrokken. Vanaf 8 mei zijn evenementen met vijftig mensen buiten toegelaten, besliste het Overlegcomité vorige vrijdag. Van Mensel: 'Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet meer volg, omdat dat voor ons niet relevant is. Dat is geen 'event'. Als we dat zouden doen, dan staan er meer mensen op het podium dan dat er bezoekers kijken.'In Trends Talk blikt Van Mensel ook vooruit. Het bedrijf werkt aan content die het kan aanbieden aan onder meer Netflix: 'Het staat op mijn bucketlist om de musicals 40-45 en Red Star Line naar het buitenland te brengen. Maar ook om te produceren voor Netflix en - zoals we vroeger met Het Huis Anubis gedaan hebben - om die merken en verhalen buiten de grenzen van de Benelux te vertellen.''Er zijn een aantal zaken in ontwikkeling, sommige op eigen initiatief, sommige op vraag van de grote internationale platformen. We hebben daarmee contact via onze collega's in Duitsland, die altijd op die manier coproduceren. Ik maak me dus sterk dat we in de komende maanden met één van die zaken zouden kunnen landen.'Enkele jaren geleden sloot Netflix al een deal met Studio 100 om de bestaande reeksen Maya de Bij en Wickie de Viking in enkele andere landen aan te bieden. Nu wil Van Mensel specifieke content uitwerken voor internationale streaming. Betekent het dat Studio 100 Benelux producties en films in primeur op Netflix zal aanbieden? Van Mensel: 'Dat zou kunnen. De kindertelevisiemarkt in de Benelux staat ernstig onder druk. We hebben enerzijds de Nickelodeons en Disney's van deze wereld die een schaalvoordeel genieten. Anderzijds staat dat segment hier - behalve Ketnet - onder druk. De lokale content kost ook veel meer dan die internationale licenties. Dat valt op zich te begrijpen, maar het betekent voor ons dat we richting dat buitenland moeten durven te kijken.'De internationale platformen zijn zelf vragende partij voor de nieuwe producties, zegt Van Mensel: 'Ze zoeken naar live action en lokale kindercontent. Dat is hoofdzakelijk ons segment. Ze zijn op zoek naar familiegerichte producties. Dan gaat het minder over figuren creëren, maar veel meer over de verhalen van echte mensen.'