Plastic: Brusselaars kopen bewust, Walen staan er het negatiefst tegenover, en Vlamingen willen het goedkoop. Dat toont een onderzoek van de UGent in opdracht van de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector.

Bij de consumenten staat plastic, zelfs gerecycleerd plastic, onderaan op het lijstje van milieuvriendelijke materialen. Daarom proberen ze het gebruik ervan vooral te vermijden. Opvallend zijn de verschillen tussen de regio's in ons land. Brusselaars blijken de meest bewuste kopers. Ze hechten meer belang aan het type verpakkingsmateriaal en de origine ervan dan Vlamingen of Walen. Walen hebben de meest negatieve perceptie van plastics. Vlamingen kiezen vooral voor de goedkoopste optie.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent in opdracht van Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. De onderzoekers deden diepte-interviews met zestien producenten van kunststof verpakkingen, en hielden een enquête waaraan 885 consumenten deelnamen. De resultaten worden deze middag gepubliceerd op Plastic Matters, een congres dat Denuo organiseert samen met de chemiefederatie essenscia.

Consumenten

De algemene conclusie is dat er nog altijd sprake is van plastic bashing. Duurzaamheid betekent voor de meeste consumenten in de eerste plaats afvalvermindering en het vermijden van plastic.

De consumenten blijken vooral gedreven door routine en kostprijs, veel minder door het soort verpakking. Bij de aankoop van droge en verse voeding speelt de verpakking geen rol. Daar primeren de smaak en de kwaliteit. Hoewel jongeren zich er meer dan ouderen van bewust zijn dat gerecycleerd plastic goed is voor het milieu, heeft dat geen invloed op hun koopgedrag. Ze kiezen de goedkoopste optie. Net als de producenten maken de consumenten erg weinig onderscheid tussen nieuwe en gerecycleerde plastics.

Producenten

De producenten kunnen plastic niet wegdenken uit hun aanbod. Het is licht en toch stevig, wat het geschikt maakt voor transport. Het kan ook de houdbaarheid van een product garanderen, iets wat karton en andere materialen niet kunnen. De meeste producenten zijn zich bewust van de rol die zij te spelen hebben in een meer duurzame, circulaire economie.

Toch werken ze nog niet allemaal met gerecycleerd plastic. Wie dat wel doet, ziet dat vaak als slechts een onderdeel van een groter ecologisch plan. Wel zijn die bedrijven gemotiveerd om met recyclaat te werken. De belangrijkste drempel om dat te doen, is de kostprijs van gerecycleerd plastic tegenover nieuw plastic. Ook vinden ze het aanbod aan recyclaat te beperkt. Ze vrezen voor schaarste wanneer de vraag naar recyclaat de komende jaren stijgt. Ook hebben ze vragen over de voedselveiligheid en -houdbaarheid bij gerecycleerd plastic. Ten slotte botsen ze ook op een ecologische paradox: aangezien de consumenten een steeds grotere algemene afkeer van plastic ontwikkelen, is investeren in gerecycleerd plastic voor producenten niet altijd een prioriteit.

Aanbevelingen

De onderzoekers formuleerden ook aanbevelingen. Subsidies of een andere vorm van financiële ondersteuning, naast duidelijke informatie over de eigenschappen van gerecycleerd plastic, zou producenten over de streep kunnen trekken om de overstap naar het gebruik van recyclaat te maken. De consumenten zouden meer informatie moeten krijgen over de eigenschappen van plastic, en er zouden uniforme productlabels moeten komen. Ten slotte verwachten ze dat een studentenkorting op producten met gerecycleerde verpakkingen doeltreffend zou kunnen zijn.

