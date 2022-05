België blijft een aantrekkelijke regio voor buitenlandse investeerders. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van adviesbureau EY. Vooral Vlaanderen bleek het voorbije jaar aantrekkelijk, Wallonië ziet dan weer het aantal investeringen beduidend afnemen.

Ons land zag het aantal directe buitenlandse investeringen vorig jaar stijgen met 8 procent, naar 245. Dat is beter dan het Europees gemiddeld (5 procent). Die buitenlandse investeringen waren goed voor bijna 7.000 nieuwe banen (+37 procent). Daarmee werd vorig jaar duidelijk het herstel ingezet uit de coronacrisis, al blijft het aantal investeringen onder het niveau van voor de pandemie. In de rangschikking van Europese landen die het meest buitenlandse investeringen aantrekken, valt België wel uit de top vijf, naar plaats zes. "Dat blijft een goede plaats in de rangschikking voor een klein land als België", zegt Tristan Dhondt, partner bij EY.

'Logistieke hub'

Opvallend is de sterke groei van buitenlandse investeringen in de transport- en logsitieke sector. "België wordt herontdekt als logistieke hub", aldus Dhondt. Vooral de havens trokken extra investeringen aan. Door de wereldwijde problemen in de logstieke sector willen bedrijven hun voorraden dichter bij huis hebben, wat extra investeringen in magazijnen verklaart. Andere klassieke sectoren die veel investeringen aantrekken in ons land zijn de farma-, diensten- en de ict-sector.

Investeringkampioen in ons land zijn de VS, zeker in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel komen de meeste investeringen uit Frankrijk. Het aantal directe buitenlandse investeringen uit China is vorig jaar zowat gehalveerd.

Wallonië minder aantrekkelijk

Buitenlandse investeerders vonden vooral de weg naar Vlaanderen, dat 60 procent van de investeringen voor zijn rekening neemt en een groei tegenover 2020 van 13 procent optekent. Ook Brussel zag het aantal investeringen stijgen. Wallonië daarentegen kende een daling met meer dan een vijfde (22 procent) van het aantal investeringen. De voorbije jaren kon het Waalse gewest profiteren van Chinese investeringen in de logistiek, maar door de crisis in de luchtvaartsector is dat zowat gehalveerd.

Buitenlandse investeerders blijken Wallonië ook als minder aantrekkelijk te beschouwen in vergelijking met Vlaanderen. Slechts 5 procent van de investeerders verkiest Wallonië, tegenover 64 procent dat voor Vlaanderen kiest. Marie-Laure Moreau, partner bij EY, wijst naar de snelheid waarmee Vlaanderen, Duitsland of Frankrijk relanceplannen in de steigers hebben gezet. "In Wallonië bestudeert men nog relanceplannen, in plaats van tot actie over te gaan." Tegelijk heeft Wallonië ook minder middelen om de relance te financieren.

Maar ook het gebrek aan talenkennis speelt het Waalse gewest parten. En de perceptie dat het sociaal klimaat er moeilijker is. "Het sociaal klimaat in Wallonië is niet zo moeilijk, maar er wordt veel maar lawaai gemaakt, wat wellicht de perceptie van een moeilijk sociaal klimaat schept", aldus Moreau. Tegelijk nuanceert ze ook de tegenvallende Waalse cijfers. In de jaren voor de coronacrisis beleefde Wallonië een boost aan buitenlandse investeringen, nu knoopt het gewest weer aan met gemiddelde cijfers van voor die periode.

Knelpunten

Potentiële buitenlandse investeerders zien overigens de aantrekkelijkheid van ons land stijgen. Dat is natuurlijk mede te danken aan de ligging van ons land, zeker in tijden van wereldwijde problemen met de bevoorradingsketen. Maar ook het toenemend belang van clean tech, duurzaamheid en digitaliteit wordt als een belangrijke motor voor investeringen gezien. De knelpunten voor investeringen in ons land blijven dezelfde: het complexe en te hoge belastingregime, de hoge lonen en de politieke instabiliteit. Pluspunten zijn het gekwalificeerd personeel, de aanwezigheid van universiteiten en de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling.

