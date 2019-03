Studie: CFO's moeten openstaan voor AI en big data

Nieuwe technologie zal het werk van het financieel departement ingrijpend veranderen. Voorlopig slagen CFO's er amper in technieken van artificiële intelligentie te implementeren, zeggen Filip Roodhooft en Kristof Stouthuysen van de Vlerick Business School.

In opdracht van het FEIB (Financial Executives Institute of Belgium) voerde de Vlerick Business School een onderzoek naar de invulling van de functie van financieel directeur (CFO) en hoe die geëvolueerd is. Daarvoor werd een 75-tal Belgische CFO's ondervraagd.

...