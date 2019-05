Uit een nieuwe studie blijkt dat op het domein van Brussels Airport 23.836 mensen werken, verspreid over 317 bedrijven.

De 23.836 werknemers die het domein van Brussels Airport telt, zijn veelal mannen en zijn voornamelijk afkomstig uit Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven in opdracht van Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport. De resultaten werden dinsdag voorgesteld.

De voorbije jaren werden erg verschillende cijfers naar voren geschoven over de tewerkstelling op en rond Brussels Airport. Zo sprak de Nationale Bank over een directe tewerkstelling van bijna 17.800 voltijdse equivalenten in 2015. 'Wij hebben de methode van de Nationale Bank verfijnd. We contacteerden ook de bedrijven zelf', legt HIVA-professor Ludo Struyven uit. 'Bovendien brachten we ook de 'businesscluster' in kaart, die goed is voor 10 procent van de directe banen op het luchthavendomein.' Die cluster omvat bedrijven die niet direct met luchtvaart te maken hebben, maar wel op de luchthaven zitten, zoals consultancybedrijf Deloitte.

Op basis van de nieuwe berekeningen komt HIVA op 23.836 directe banen, of 19.739 als je het uitdrukt in voltijdse equivalenten. Bijna 75 procent van de werknemers is afkomstig uit Vlaanderen, ruim 15 procent uit Brussel en 10 procent uit Wallonië.

Als je Brussel even als provincie beschouwt, staat het op nummer drie. Vlaams-Brabant is de belangrijkste woonplaats van werknemers op Brussels Airport (40 procent), gevolgd door Antwerpen (17 procent).

Veertig procent van de banen op het luchthavendomein heeft te maken met luchtvaartactiviteiten zelf. Denk aan onder meer luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en reisbureaus. De helft van de jobs ligt bij gerelateerde activiteiten, genre beveiliging, horeca, logistiek en taxibedrijven.

Opvallende vaststellingen zijn: twee op de drie jobs worden ingevuld door mannen, er zijn meer voltijdse jobs op de luchthaven dan gemiddeld in België, en mensen blijven gemiddeld langer aan de slag op de luchthaven. Zeven op de tien banen zijn bovendien bediendejobs.

Voorts blijken werknemers uit Brussel vaker aan de slag in de horeca of als afhandelaars, terwijl Waalse werknemers vaker te vinden zijn in de bouw en de herstelling van vliegtuigen.

'De studie bevestigt de positie van Brussels Airport als tweede economische groeimotor van het land, en ze bevestigt dat we de grootste private werkgever zijn voor Brusselaars', aldus Arnaud Feist, de CEO van de luchthaven. 'We vormen echt een kleine stad met een heel gamma van jobs, voor alle profielen.'

Feist schat de totale werkgelegenheid die de luchthaven genereert, indirecte banen inbegrepen, op 60.000. Volgens de ontwikkelingsplannen van de luchthaven zou dat aantal tegen 2040 kunnen verdubbelen.

Werkzoekenden die graag aan de slag willen op de luchthaven, kunnen bij Aviato terecht. Daar zijn er momenteel meer dan 400 vacatures. 'De vaststellingen uit de studie helpen ons om gerichter op zoek te gaan naar nieuwe werknemers', zegt Simon De Maeseneer, de algemeen manager van Aviato.