54 procent van de Belgen had het afgelopen jaar te veel stress. Dat blijkt een studie in opdracht van de verzekeraar AXA.

Te veel stress kan leiden tot mentale problemen, zoals depressie, angst, fobie of trauma. Een op de vier Belgen zegt daarmee te kampen.

Depressies komen het vaakst voor. 11 procent van de Belgen zegt een depressie te hebben. 30 procent heeft al ooit een depressie gehad, maar is genezen. Vooral jongeren blijken te worstelen met emotionele problemen. Toch doen ze weinig een beroep op professionele hulp.

Stress op het werk is een van de verklaringen voor het hoge stressniveau, maar daar scoort België toch beter dan andere landen. 56 procent van de Belgen zegt een goede work-lifebalans te hebben. Daarmee zitten we boven het Europese gemiddelde van 50 procent.

Niettemin vindt 27 procent van de respondenten dat hun werkgever onvoldoende inspanningen doet om de mentale gezondheid te bevorderen. 44 procent vindt dat er ruimte is voor extra inspanningen. Werknemers die zich ondersteund voelen in hun mentaal welzijn, zijn dubbel zo gelukkig en gemotiveerd.

