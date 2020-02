De wachttijden aan de paspoortcontrole op Brussels Airport dreigen vrijdag op te lopen. De luchthavenpolitie start om 6 uur met een stiptheidsactie, zo heeft ACV-secretaris Joery Dehaes bekendgemaakt.

Reizigers krijgen de raad goed op tijd te komen: voor vluchten binnen de Schengenzone adviseert Brussels Airport passagiers twee uur op voorhand te komen, ligt de bestemming buiten de Schengenzone dan is het beter om drie uur op voorhand te komen.

De luchthaven verwacht vrijdag, vlak voor de start van de krokusvakantie, een drukke dag: 40.000 vertrekkende en 34.000 aankomende passagiers. De stiptheidsacties kunnen volgens de luchthaven duren tot en met 1 maart.

De stiptheidsacties komen er nadat overleg tussen politiebonden en directie woensdag niets had opgeleverd. De bonden hadden een stakingsaanzegging ingediend tegen het aanhoudende personeelstekort en een gebrek aan middelen.

De stiptheidsactie houdt in dat de agenten alles stipt volgens het boekje zullen doen. Daardoor kunnen de wachtrijen aan de paspoortcontrole oplopen, geeft Dehaes aan.

Brussels Airport voegt eraan toe dat de kans bestaat dat er nog andere acties mogelijk zijn. 'Misschien aan de toegangswegen, maar zekerheid hebben we daarover niet gekregen van de federale politie', aldus een woordvoerster van de luchthaven. Reizigers wordt ook aangeraden om met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen.

In ieder geval is er extra personeel voorzien om de passagiers te helpen en te informeren. Voor de laatste stand van zaken kunnen ze terecht op de website of sociale media van Brussels Airport.

De politiebonden zeiden nog niet te kunnen zeggen hoe lang de actie zal duren, maar de luchthaven heeft het dus over acties tot en met 1 maart. 'We willen dat de overheid effectief met iets voor de dag komt', aldus Dehaes.

