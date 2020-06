De coronacrisis veroorzaakt veel onzekerheid, maar een beetje twijfelen is niet erg, vindt Stijn Swijns van het coachingbedrijf MissionMe. Volgens de populaire Special Forces-instructeur uit 'Kamp Waes' is er maar één gepast moment om overhaast beslissingen te nemen: "Als de kogels je om de oren vliegen."

Samen met 'Fly' was Stijn Swijns een van instructeurs in het populaire tv-programma Kamp Waes, waarin gewone mensen klaargestoomd werden tot elitesoldaat. Na Kamp Waes begon hij aan een nieuw hoofdstuk. Hij zegde de Special Forces, de elite-eenheid van het Belgische leger, vaarwel en richtte het bedrijf MissionMe op. Samen met drie ex-collega's biedt hij coaching aan. De coronacrisis zorgt niet voor de meest gemakkelijke start, maar Swijns laat zich niet uit het lood slaan. "Alle keynotes zijn uitgesteld, maar er zijn alternatieven. We doen nu vooral webinars en andere digitale zaken. Deze crisis heeft grote gevolgen voor iedereen. Maar je moet focussen op de belangrijke dingen. Ik denk niet dat deze crisis mij gemakkelijk van mijn stuk zal brengen."

We organiseren ook coaching voor jongeren en volwassenen die hun angsten willen overwinnen. En we organiseren jeugdkampen. Die laatste activiteit komt voort uit een persoonlijke motivatie. In de krokusvakantie hebben we nog een eerste kamp kunnen organiseren." Waarom wilde u ondernemer worden? STIJN SWIJNS. "Ik leef van uitdaging naar uitdaging. Vroeger was dat eerder sportief. Na mijn tijd bij de Special Forces wilde ik een bedrijf oprichten. Ik zie dat als een manier om te groeien als persoon, maar ook om kennis en expertise te delen." Iedereen wordt nu geconfronteerd met onzekerheid. Hoe ga je daar goed mee om? SWIJNS. "Wanneer we bij de Special Forces oproepbaar waren, moesten we binnen de twee uur op de kazerne kunnen staan. Er stond altijd een rugzak klaar in mijn appartement. Dan hadden we nog eens twee uur voor we met het vliegtuig moesten vertrekken naar een totaal onverwachte bestemming voor een onbepaalde tijd. De tijd in het vliegtuig gebruikten we om in detail door de briefing te gaan. Je moet denken in termen van oplossingen en niet van problemen. "Op missie is er een grote onzekerheid, net zoals nu in de coronacrisis. Je weet niet goed waar het allemaal eindigt en voor hoelang je vertrokken bent. Het is belangrijk jezelf scherp te houden, zowel fysiek als mentaal. Op missie hielden wij elkaar scherp, ook cognitief. Als medic gaf ik daarom regelmatig uitleg over medische verzorging. Een andere collega gaf dan weer les over zijn specialiteit, bijvoorbeeld communicatie of explosieven." Moet je in zulke situaties snel beslissingen nemen of net wat twijfelen? SWIJNS. "Bij de Special Forces hebben we geleerd dat er slechts één moment is om direct beslissingen te nemen: als de kogels je om de oren vliegen. Niet de baas, maar degene die het snelste dekking ziet, neemt dan even de leiding. Daarbuiten moet er ruimte zijn voor overleg en om een oplossing te vinden waar iedereen achter kan staan. Het eerste idee is vaak niet het beste. Je hebt altijd mensen die harder roepen, maar je moet net iedereen zijn mening vragen. Als individu kun je meestal niet veel, de sterkte komt van de groep. Eerst moet je brainstormen, daarna overleggen en ten slotte beslissen en voorbereiden." Bereidt u zich ook altijd voor op het allerslechtste scenario? SWIJNS. "Bij het voorbereiden van missies, op weg in het vliegtuig, werkten we eerst op het meest waarschijnlijke scenario: dat wat je denkt dat zal gebeuren met de informatie die je hebt. We bekeken ook het gevaarlijkste scenario, en hoe we daaraan onze oorspronkelijke plannen moesten aanpassen. En daarnaast proberen we ook nog zo veel mogelijk what if-scenario's te bedenken, om te bekijken wat we dan zouden doen om de risico's te beperken. Die ingesteldheid is er nog altijd. "Een andere belangrijke erfenis van mijn tijd bij de Special Forces is het human-performanceprogramma dat we daar hadden. Een operator kan er terugvallen op een team van onder meer artsen en psychologen, dat obstakels wegneemt die de groei belemmeren. Mijn leven ziet er nu helemaal anders uit. Vroeger moest ik onzichtbaar zijn, niemand mocht weten wat ik beroepshalve precies deed. Nu moet ik zelfs keynotespeeches geven voor een publiek. Daarom heb ik begeleiding gezocht." Bent u een perfectionist? SWIJNS. "Dat is een heel moeilijke vraag. Ik zou zeggen van niet, maar ik vrees dat mijn vrouw dat wel zo ziet ( lacht). Belang hechten aan een goede voorbereiding zie ik als een sterkte. Dat geldt voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Een topsporter raakt nergens zonder veel te trainen. Je moet er gewoon veel voor overhebben, als je wil presteren. Heel veel mensen zijn tot meer in staat dan ze zelf denken, als ze de juiste mentaliteit zouden hebben. Maar de mens is van nature lui. Daarom is zelfdiscipline zo belangrijk. Zonder kom je nergens." Is routine een goed middel om die discipline te kweken? SWIJNS. "Dat hangt af van je persoonlijkheid. Ik word zot van routine, ik moet kunnen switchen tussen veel verschillende zaken. Anderen hebben routine nodig om te presteren. Zelfdiscipline moet je veeleer zien als heel efficiënt willen werken." Hoe gaat u om met stress? SWIJNS. "Als ik stress heb, ga ik een toertje lopen. Dat zorgt ervoor dat endorfines vrijkomen, die een kalmerend effect hebben. Tijdens onze basisopleiding, die zeven maanden duurt, werden we voortdurend blootgesteld aan stress. Dat is de enige manier om daarmee te leren omgaan. Op de duur kun je in extreme situaties het hoofd koel houden. Stress houdt je scherp en alert op belangrijke momenten. Het mag het alleen niet winnen van je zelfvertrouwen. Als stress de overhand krijgt, zijn er drie reacties: je bevriest, je vlucht of je vecht. Je moet die reflexen kunnen onderdrukken en in de eerste plaats blijven nadenken." In 'Kamp Waes' kwam u geregeld streng uit de hoek. SWIJNS. "We moesten een groep mensen die heel weinig met het leger hadden in een heel korte tijd zo goed mogelijk maken. Dat betekent dat we ze heel kort moesten aansturen. In de eigenlijke opleiding is er meer autonomie. Je krijgt een opdracht en je moet zelf zien hoe je die tot een goed einde kan brengen. De Special Forces hebben een vlakkere organisatie, omdat ze een groter engagement eisen. In een heel hiërarchische structuur, waar je bakken kritiek over je heen krijgt, kun je dat engagement veel moeilijker bewaren. "We hechten tegelijk veel belang aan open communicatie. In tegenstelling tot in het bedrijfsleven wordt er minder rond de pot gedraaid. Er is natuurlijk ruimte voor positieve feedback, maar de realiteit wordt niet verbloemd. Fouten maken is ook niet erg, iedereen maakt fouten. Maar je moet eruit leren."