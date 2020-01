Cegeka heeft een druk jaar voor de boeg. Het onlangs overgenomen KPN Consulting moet worden ingepast in de Nederlandse activiteiten. CEO Stijn Bijnens wil dat de van oorsprong Limburgse IT-dienstverlener zich ook meer profileert in cyberbeveiliging en in Duitsland.

De cyberaanval bij Picanol loopt met bijna alle media-aandacht weg, maar de ICT-dienstverlener Cegeka zorgt in cyberbeveiliging voor een opmerkelijke transfer. Fabrice Wynants zal er de afdeling Security Services leiden. Wynants komt over van Verizon en is een oude bekende voor Cegeka-CEO Stijn Bijnens. "Fabrice was een van de eerste werknemers van Ubizen. Dat is het cyberbeveiligingsbedrijf (en een van België's eerste succesvolle internetpioniers, nvdr) dat ik als onderzoeker aan de KU Leuven mee heb opgericht. Na de overname van Ubizen door Verizon is hij aan boord gebleven om er de cyberbeveiligingsactiviteiten in België, Nederland en Frankrijk te leiden. Hij is de geknipte persoon om ons cyberbeveiligingsaanbod nadrukkelijker in de markt te zetten. Vroeger verkochten we zulke diensten meer als een extraatje.

Zeker nu de spanningen in de wereld toenemen, zoals tussen Iran en de Verenigde Staten. Cyberbeveiliging wordt steeds belangrijker. Onze ambitie is een relevante IT-speler in Europa te worden, die Europese bedrijven en overheden vertrouwen om hun digitale transformatie mee te begeleiden en hun data te beschermen. We hebben al een security operations center om het netwerkverkeer en de infrastructuur van onze klanten te bewaken. We hebben meer dan 200 cyberbeveiligingsexperts. We zijn groot genoeg om ook in cyberbeveiliging een grote rol te spelen." Is het geen ongelijke strijd? Hackers hoeven maar één keer raak te treffen met een besmette e-mail om binnen te geraken. BIJNENS. " Phishing (online-oplichting door valse e-mails, websites of berichten, nvdr) loopt uit de hand. Vroeger waren die mails nog opgesteld in slecht Engels, nu zijn ze vaak niet meer te onderscheiden van echte mails. Ik geef toe dat ik het soms ook niet weet. Wellicht negeer ik daarom mails die misschien wel echt waren. We kunnen dat probleem enkel oplossen met de hulp van artificiële intelligentie die op grote schaal patronen kan analyseren. Een IT-dienstverlener moet groot genoeg zijn om zulke expertise en oplossingen te ontwikkelen. "Een dienstenleverancier gaat wiskundig failliet, de personeelskosten stijgen jaarlijks met 4 tot 5 procent. De helft is inflatie, de andere helft loonopslag. Maar klanten aanvaarden maar een stijging in lijn met de inflatie. Een dienstenleverancier wordt dus voortdurend gedwongen efficiënter te werken. Dat kan enkel door zo veel mogelijk zaken te automatiseren. Groeien is fijn, maar we zijn gedoemd te groeien." Bedrijven geven toch almaar meer uit aan IT? BIJNENS. "De budgetten stijgen niet, of toch niet mee met hun noden. De hoeveelheid data die de bedrijven bijhouden, stijgt exponentieel. Maar de budgetten volgen niet. Een leverancier moet daarom voldoende groot zijn om die kosten op te vangen en toch nog voldoende expertise en infrastructuur te kunnen opbouwen. Kleinere IT-bedrijven zien af. Er zullen nog slachtoffers vallen." Was dat de reden waarom de Nederlandse telecomoperator KPN eind vorig jaar zijn dochter KPN Consulting aan Cegeka heeft verkocht? BIJNENS. "Ik kan niet voor KPN spreken, maar ik denk dat de afdeling KPN Consulting een heel andere business is dan telecom. Telecom levert in essentie standaarddiensten rond connectiviteit. De verkoop is een duidelijke boodschap voor beleggers dat KPN focust op infrastructuur en standaarddiensten. Proximus gaat de andere kant op en wil meer applicaties en maatwerk leveren voor zijn klanten. Ik begrijp dat niet zo goed, omdat de markttendens in telecom is weer op de kernactiviteit te focussen. "KPN Consulting deed veel werk voor het moederbedrijf. Ik denk dat KPN voor ons als overnemer heeft gekozen omdat het de continuïteit van de dienstverlening en zekerheid voor zijn werknemers voor ogen had. Door de overname wordt KPN een belangrijke klant van ons." Cegeka wordt door de overname meer dan twee keer zo groot in Nederland. Er zou ongeveer 100 miljoen euro omzet bij komen. BIJNENS. "Met de extra omzet van KPN Consulting behoren we tot de top drie van de integratoren in Nederland. We groeien er zonder overnames ook met 10 procent en we willen snel blijven groeien. We hebben er daarom sterk geïnvesteerd in een goed managementteam dat de integratie goed kan leiden en ervaring heeft met de grootte van het Nederlandse team. Met Karim Henkens hebben we een topper binnengehaald. Hij komt over van Centric. Dat is in Nederland zowat onze dubbelganger." Uw eerste jaar bij Cegeka sloot u af met een grote overname. Had u dat verwacht? BIJNENS. "Nee, al wist ik dat onze referentieaandeelhouder André Knaepen zeer veel ambitie had. Een overname kan je niet plannen. Je moet de kansen grijpen als ze zich voordoen, it takes two to tango. Mijn voorkeur gaat uit naar grote overnames. Dat is beter als je meer schaalgrootte wil. Na Nederland willen we graag een overname in Duitsland doen. Maar dat zal moeilijker zijn. Met 70 miljoen euro hebben we een voldoende grote kasstroom om onze plannen en overnames op eigen kracht te financieren." U wilt onder meer investeren in 5G. BIJNENS. "5G-toepassingen staan hoog op onze agenda, maar daar zitten we nog even op onze honger door de politieke impasse. We willen geen 5G aan particulieren verkopen, het gaat ons om de zakelijke toepassingen voor onze klanten. "Andere landen bouwen al industriële ecosystemen op. 5G kan de productiviteit enorm verhogen. Machines kunnen dan efficiënt draadloos met elkaar communiceren, wifi is geen goede oplossing daarvoor. Met 5G kunnen fabrieken sneller hun productielijnen omgooien. Nu moeten ze nog netwerkkabels trekken. Ze zullen gepersonaliseerde producten kunnen produceren tegen de kostprijs van massaproductie. Daarnaast zal 5G enorm veel waardevolle data generen met al die geconnecteerde machines, in zowat alle sectoren van de industrie tot in de gezondheidszorg. Ik heb de indruk dat politici het belang van 5G inzien, maar tegelijk draait het federaal in de soep. Dat is surrealistisch." 5G zou wel veel te duur uitvallen. BIJNENS. "In de totale investering valt dat zeer goed mee. Vroeger had je gespecialiseerde en dure telecomapparatuur nodig om een netwerk op te zetten. In Japan heeft Rakuten in 8 minuten een nieuwe 5G-site operationeel. Het internetbedrijf is er een volwaardige telecomspeler, op basis van generieke netwerkapparatuur zoals die van Cisco. Er is een enorme convergentie tussen IT en telecom, waardoor alles veel gemakkelijker te configureren en te onderhouden is. Telecomingenieur lijkt me een bedreigd beroep over tien jaar. Ik heb weer geluk dat ik dat heb gestudeerd. ( lacht)" U koos op het juiste moment voor IT. BIJNENS. "Mijn leven is nooit een groot plan geweest. Ik vind het wel charmant hoe jonge mensen vol adrenaline willen ondernemen. Ik heb die impuls nooit gehad. Ik ben met één groot talent geboren en dat was een grote liefde voor wiskunde. Tijdens mijn studies burgerlijk ingenieur heb ik me vooral uit opportunisme in IT gespecialiseerd. Voor de specialisatie elektromechanica moest je op voorhand praktijkruimte reserveren. Ik was een nogal vrije student, computerwetenschappen sloot meer aan bij mijn levensstijl. Je kon ook om 3 uur 's nachts programmeren in het rekencentrum. "Mijn eerste ervaring met het internet was ook puur toeval. Een medestudent had al mijn favoriete thesisonderwerp gekozen en daardoor kwam ik op de vakgroep terecht waar ze het .be-adres beheerden. Begin de jaren negentig gebruikten enkel academici en wat onderzoekers van Den Bell in Antwerpen (nu Nokia, nvdr) het internet. Er kwamen steeds meer bedrijven aankloppen voor een .be-adres en ze vroegen ook naar firewalls en beveiligingssystemen. Ik zag toevallig die kans. Zo ben ik in de netwerkbeveiliging gerold en met Ubizen gestart." Voor Cegeka werkte u meer dan tien jaar bij LRM. De investeringsmaatschappij is ook een minderheidsaandeelhouder. Er gaan stemmen op om LRM af te schaffen. De reconversie van de steenkoolindustrie zou ondertussen gebeurd zijn. BIJNENS. "Ik ben daar geen voorstander van. De Limburger die daar openlijk voor pleit, riskeert hier de dood met de kogel. ( glimlacht) We hebben LRM nog nodig, omdat Limburg nog geen uitgebreid netwerk van ondernemende families heeft, zoals in de andere provincies. In veel Limburgse bedrijven komt de tweede generatie nu pas aan zet."