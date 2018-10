Steven Vanackere (CD&V) wordt directeur Nationale Bank

De regentenraad van de Nationale Bank gaf woensdagmorgen alvast een positief advies over het voorstel om Steven Vanackere te benoemen als directeur van de Nationale Bank. In de regentenraad zetelen de tien regenten van de Nationale Bank, onder wie vijf vertegenwoordigers van de sociale partners. Nu is het de beurt aan de federale regering, die de knoop definitief moet doorhakken. Al is dat normaal gezien een formaliteit.

Vanackere volgt in dat geval Marcia De Wachter (65) op,die vandaag met pensioen gaat en haar mandaat als lid van het directiecomité van de Nationale Bank van België (NBB) neerlegt. De Wachter wordt actief in de gemeentepolitiek van Overijse.

Steven Vanackere werd in 2011 minister van Financiën in de regering-Di Rupo. In maart 2013 nam hij ontslag wegens de 'aanhoudende insinuaties' in de zaak rond de christelijke arbeidersbeweging ACW. Vanackere werd opgevolgd door partijgenoot Koen Geens (CD&V).

Als Vanackere effectief benoemd wordt als directeur van de Nationale Bank, zetelen er geen vrouwen meer in het zevenkoppige directiecomité van de centrale bank. De Wachter zelf had haar functiie nochtans graag overgedragen aan een jonge vrouw, zei ze eerder. In de regentenraad zetelt één vrouw, Fabienne Bister.

Binnenkort gaat ook gouverneur Jan Smets met pensioen. Hij wordt vervangen door huidig vicegouverneur Pierre Wunsch, bevestigde het kabinet-Van Overtveldt eerder. Binnen het directiecomité wordt bijgevolg één mandaat geschrapt.