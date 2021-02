De luchtvrachttarieven swingen de pan uit. Die druk zal nog zeker een jaar aanhouden, analyseert Steven Polmans, de voorzitter van The International Air Cargo Association (Tiaca), en tot eind vorig jaar directeur vracht en logistiek van Brucargo.

De prijs voor luchtvracht vanuit Azië, vooral vanuit China, naar Europa steeg in enkele weken van gemiddeld 2 tot 3 dollar per kilo naar 4 tot 5 dollar. Wat is er aan de hand?

STEVEN POLMANS. "We zitten gelukkig nog niet aan de piek van april vorig jaar, kort na de wereldwijde uitbraak van de pandemie. Dan stegen de prijzen tot 10 dollar per kilo. Maar het evenwicht in de markt is nog altijd niet hersteld. De vrachtcapaciteit is tot 30 procent lager door de daling van het aantal passagiersvluchten. Wereldwijd gaat de helft van de luchtvracht via vrachtvliegtuigen. De andere helft gaat mee in de buik van passagiersvliegtuigen. En die markt ligt voor een groot deel stil."POLMANS. "Dat doen ze ook. Brussels Airlines vliegt bijvoorbeeld 's zaterdags met een A330 voor passagiers met vracht naar Londen. Maar die vliegtuigen kunnen doorgaans slechts de helft van de vracht meenemen van een echt vrachtvliegtuig. Zelfs als je de zetels weghaalt, blijft het logistiek moeilijk. De passagierstoestellen hebben geen vrachtdeur. De laders moeten pakjes manueel in het vliegtuig steken, via de passagiersdeuren."POLMANS. "Luchtvracht is een heel kleine nichemarkt, goed voor circa 1 procent van het wereldwijde vrachtvolume. Luchtvracht is duur. Het wordt doorgaans enkel voor duurdere producten gebruikt. Maar er is vandaag een lichte verschuiving van zeevracht naar luchtvracht. Zelfs als slechts 1 procent van de zeevracht verschuift, heeft dat een enorme impact. De Chinese economie doet het goed. Er gaat veel vracht richting Europa en Noord-Amerika. Maar er is een gigantisch tekort aan zeecontainers. Ook die transportkosten zijn sterk gestegen, tot tien keer hoger. Rederijen sturen zeecontainers zelfs leeg terug naar China, omdat de tarieven daar veel hoger zijn."POLMANS. "De druk zal de volgende weken wellicht wat afnemen. Maar de wereldwijde economie zou vanaf het tweede kwartaal toch moeten aantrekken, zodra de coronavaccinatie op volle toeren draait. 2021 blijft wellicht een duur jaar voor luchtvrachttarieven. En wellicht zien we pas in de zomer van 2022 een nieuw evenwicht. In de burgerluchtvaart gaat luchtvracht vooral mee op intercontinentale vluchten. Die zullen wellicht pas vanaf de zomer van 2022 volop hernemen."POLMANS. "Die impact is beperkt. De leveringen zijn gespreid over twaalf tot achttien maanden. Bovendien is een lading van bijvoorbeeld een miljoen doses relatief klein. Die invloed is heel anders dan het plotse transport van miljoenen mondmaskers in maart en april vorig jaar."