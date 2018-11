Sterkste loonstijging in negen jaar in VS

Het gemiddelde uurloon in de VS steeg afgelopen maand met 3,1 procent vergeleken met oktober 2017. In september stegen de lonen nog met 2,8 procent op jaarbasis. In vergelijking met de maand september stegen de lonen met 0,18 procent.

In een reactie aan het Financieele Dagblad meldt James Knightley van ING dat de lonen de komende tijd allicht nog verder zullen stijgen. Knightley wijst daarbij op een rapport van kmo-organisatie National Federation of Independent Businesses.

In the US wages grew at the highest rate in almost a decade and the pace of hiring rebounded https://t.co/HNmEp0RcxN pic.twitter.com/xaJ0CbBXQo — fastFT (@fastFT) November 2, 2018

In de VS werden in oktober 250.000 banen gecreëerd, ruim meer dan de 185.000 die analisten hadden verwacht. Het aantal werklozen daalde op een jaar tijd met 449.000, tot 6,1 miljoen in oktober. 4,6 miljoen Amerikanen werken deeltijds.

De werkloosheidsgraad is met 3,7 procent gelijk gebleven, maar het aantal nieuwe jobs is dus wel sterk gestegen, ondanks de passage van orkaan Michael in Florida.

Vorige week raakte al bekend dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 3,5 procent is gegroeid op jaarbasis. Een kwartaal eerder was nog sprake van een plus van 4,2 procent.

De vrijdag gepubliceerde cijfers zijn positief voor president Donald Trump, die van de Amerikaanse economie een van de speerpunten van de campagne voor de tussentijdse verkiezingen heeft gemaakt.

Wow! The U.S. added 250,000 Jobs in October - and this was despite the hurricanes. Unemployment at 3.7%. Wages UP! These are incredible numbers. Keep it going, Vote Republican! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2018

Nog vrijdag raakte bekend dat het handelstekort van de VS in september opnieuw is gegroeid. Het tekort op goederen en diensten bedraagt 54 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op een tekort van 53,6 miljard.

De export en de import stegen met 1,5 procent tot respectievelijk 212,6 miljard en 266,6 miljard. Het handelstekort met China steeg tot een nooit geziene hoogte, tot 37,4 miljard dollar (+8,8 procent).