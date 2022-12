De coöperanten van NewB hebben zich nog niet kunnen uitspraken over de samenwerking met vdk bank. De stemming werd zaterdag tijdens een bijzondere algemene vergadering, omwille van een procedurekwestie over het stemmen bij consensus, uitgesteld naar 14 januari.

NewB , een coöperatieve ethische bank slaagde er dit najaar niet in 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen, waardoor het zijn banklicentie niet kon behouden. NewB moest noodgedwongen de bankactiviteiten stopzetten.

Maar uiteindelijk kwam nog een akkoord met vdk bank uit de bus. Zo zou NewB een agent worden voor vdk en op die wijze een bancair aanbod voorstellen. Omgekeerd wordt vdk bank op die manier actief in Franstalig België.

Maar de Brusselse ondernemingsrechtbank kwam na een procedure van twee coöperanten van NewB, waaronder de Brusselse investeringsmaatschappij finance&invest.brussels, tussenbeide en stelde een voorlopig bewindvoerder aan. Een eerdere algemene vergadering werd zo uitgesteld.

Nadien volgde een tweede beslissing, waardoor de NewB-bestuurders mochten aanblijven, maar de bewindvoerder wel op post bleef, maar in de functie van gerechtsmandataris ad hoc, met een deels nieuwe missie.

