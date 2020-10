Stef De corte, CEO van Smartphoto Group, is de eerste genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Stef De corte

Wat Smartphoto doet, lijkt geen rocket science. Hoe blijft u de concurrentie voor?

"Bijna niemand doet wat wij doen. Het is operationeel extreem moeilijk. Iedereen kan honderd mokken maken, maar 200.000 gepersonaliseerde mokken per jaar produceren, is toch een ander paar mouwen. Alles moet hier van de eerste keer juist zijn. Daarnaast is er de eindejaarspiek. In november verdubbelt de vraag en in december gaat ze maal vijf. Tijdens het jaar vertrekken hier zo'n 3000 pakjes per dag, op een piekdag zijn het er 40.000. In december werken we in drie ploegen, met 250 extra tijdelijke krachten, ook op zaterdag. Iedereen wil zijn pakje voor de kerst geleverd krijgen."

Hoever reikt uw ambitie?

"In de komende jaren willen we een omzet van 100 miljoen euro halen. Dat moet organisch kunnen. In het eerste halfjaar groeide de omzet met 11,5 procent. We verwachten dat de tweede jaarhelft zeker zo goed zal zijn. In een tweede fase moeten we naar expansie kijken, misschien via overnames. Onze balans is heel stevig. We kijken in de eerste plaats naar kansen in Europa. We denken dat daar nog voldoende groeimogelijkheden zijn."

U staat bekend als een peoplemanager. Wat betekent dat concreet voor u?

"Ik hoop dat ik dat ben. Wij zijn nooit een routinebedrijf geweest. In turbulente tijden worden hier duizenden beslissingen genomen, elke dag en door al onze mensen. Als zij niet weten wat ze moeten beslissen, dan kan dat hier nooit werken. We geven de medewerkers veel autonomie. Er zit zo veel kennis en goesting bij onze medewerkers. Als je die gebruikt, is alles mogelijk. Wij geven de richting aan. Om een bedrijf goed te doen draaien, moet je de juiste mensen hebben, je moet ze alle kansen geven en je moet continu willen verbeteren. Je mag niet op je lauweren rusten, want de wereld zit vol slimme mensen die nieuwe dingen uitvinden en je business kunnen ontwrichten."

Wat doet het bedrijf?

Smartphoto Group is een beursgenoteerd e-commercebedrijf actief in gepersonaliseerde consumentenproducten. Het brede gamma telt meer dan 500 items, van klassieke foto's - zoals afdrukken, fotoboeken en wanddecoratie - tot kaartjes, kalenders, agenda's en geschenken. Smartphoto is actief in twaalf Europese landen. De productie is gecentraliseerd op twee sites in Wetteren. De groep verstuurt naar eigen zeggen meer dan 2 miljoen pakjes per jaar.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De uitbraak van het coronavirus. We hebben heel snel geschakeld voor ons personeel. In onze productie wordt veilig gewerkt, met mondmaskers en schermen van plexiglas. Onze bedienden werken zo veel mogelijk thuis. Op onze business is er geen negatieve impact. Mensen willen nu eenmaal hun emoties delen en bij ons kan dat ook op afstand. E-commerce doet het goed en voor 20 euro heb je al een leuk product. Ook in 2008 hebben we van de crisis nooit last gehad."

De belangrijkste uitdaging

"De juiste en de goede mensen vinden. Veel mensen weten het niet, maar wij zijn een technologie- en een marketingbedrijf. Tegenwoordig is marketing technologie, het draait om data. Voor onze teams in België, Nederland, Zweden en Zwitserland zoeken we nog goede marketeers en informatici. Nu vinden we die mensen nog, maar we moeten daaraan blijven werken. Je moet altijd vooruitdenken."

Vandaar de keuze

Stef De corte staat sinds 2006 aan het hoofd van Smartphoto. Hij saneerde de klassieke fotoprintbusiness en zette volop in op digitalisering en e-commerce. De ingenieur tekende voor een succesvolle ommekeer. Smartphoto groeide onder zijn leiding uit tot een Europese topspeler in de foto-e-commerce. De website trekt meer dan 1 miljoen unieke bezoekers per maand, met pieken tot 2 miljoen. Het beursgenoteerde bedrijf groeide in 2019 met dubbele cijfers naar een omzet van 51,5 miljoen euro. In de eerste helft van 2020 steeg de omzet van Smartphoto met 11,5 procent.

CV Studie burgerlijk ingenieur elektromechanica aan de KU Leuven Start zijn carrière bij het techbedrijf LMS International 1991: consultant bij Bekaert-Stanwick 1998: CEO Maintenance Engineering bij ABB Services 1999: CFO van Spector Photo Group 2006: CEO van Smartphoto Omzet 2019: 51,5 miljoen euro Nettowinst 2019: 6,9 miljoen euro Personeel: 210

