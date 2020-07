Wie als arbeider of bediende voor het eerst aan de slag gaat op de arbeidsmarkt verdient het meest in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx waarover Het Laatste Nieuws bericht.

Vorig jaar bedroeg het gemiddelde voltijdse loon voor een starter - tussen 18 en 24 jaar - in ons land 1.946 euro. Er is daarbij amper verschil voor wie als arbeider (1.948 euro) of bediende (1.944 euro) aan de slag ging, blijkt uit een analyse van hr-dienstverflener SD Worx die 74.000 starterslonen onder de loep nam.

Opmerkelijk zijn wel de verschillen tussen de regio's. 'Over het algemeen zijn de beginnerslonen in Brussel (2.000 euro) hoger dan in Vlaanderen (1.972 euro) en Wallonië (1.792 euro)', zegt senior hr -consultant Kim Van Houtven van SD Worx in Het Laatste Nieuws. In tegenstelling tot Vlaanderen verdienen arbeiders in Brussel en Wallonië gemiddeld meer dan startende bedienden. In de provincie West-Vlaanderen liggen de starterslonen hoger dan in Brussel. Daar kunnen startende arbeiders en bedienden gemiddeld rekenen op 2.063,50 euro bruto per maand.

Ook opmerkelijk in de analyse is dat startende arbeiders voor hun 21ste meer verdienen dan wie op dezelfde leeftijd als bediende aan de slag gaat. 'Vanuit een technische of beroepsopleiding start men als 18-jarige in specifieke arbeidersfuncties als geschoolde arbeider. Die zijn veelgevraagd en hebben een belangrijke meerwaarde voor de werkgever,' verduidelijkt Van Houtven.

Maar wie pas op zijn 23e zijn eerste arbeidsovereenkomst als bediende tekent, verdient iets meer dan wie op diezelfde leeftijd als arbeider start. 'Zulke starters hebben vaker een hogere opleiding genoten en komen dan in bediendenfuncties met meer expertisevereisten terecht', aldus Van Houtven.

