In januari is er geen Autosalon in Brussel, en Batibouw gaat digitaal. De coronacrisis legt de beurzenbusiness lam. Daardoor decimeerde de omzet van het West-Vlaamse standenbouwbedrijf beMatrix, maar de zaakvoerders houden de moed erin. "Het goede nieuws is dat dit overgaat."

Voor de coronapandemie roet in het eten gooide, was het Roeselaarse standenbouwbedrijf beMatrix een van de snelst groeiende kmo's van Vlaanderen. Het bedrijf van Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet vervijfvoudigde zijn omzet in de afgelopen vijf jaar, tot 42 miljoen euro. BeMatrix maakt herbruikbare, modulaire constructies voor standenbouw en evenementen. De elementen van het maakbedrijf worden wereldwijd gebruikt. Maar nu even niet. "Onze volledige markt is weggeslagen. Dat is nog nooit eerder gebeurd, zelfs niet in oorlogstijd", zegt Stefaan Decroos, de CEO van beMatrix. "We waren actief in de niche van de beurzen, events en congressen. Dat was onze sterkte en nu is het onze achilleshiel. Het is niet vanzelfsprekend als uitdager dan maar actief te worden op een andere markt. Zo eenvoudig is het niet." BeMatrix probeerde actief te blijven door oplossingen voor de zorgsector te ontwikkelen. "We maakten schermen voor ziekenhuizen, en daarna ook voor bedrijven, om de social distancing op de werkvloer te garanderen. We hebben heel wat projecten gedaan in maakbedrijven, in de horeca, in distributiecentra. Maar we zijn een groot bedrijf. We moeten volume kunnen draaien", zegt Edwin Van der Vennet, chief innovation officer of C!O van beMatrix. Voor de tweede coronagolf bouwde het CHR-ziekenhuis in Verviers op de parking een noodziekenhuis voor 34 patiënten, onder meer met standenmateriaal van beMatrix. De beelden gingen de wereld rond. "We zijn blij dat we ondersteuning konden bieden, maar uiteindelijk is dat ook maar een beperkte markt", geeft Stefaan Decroos toe. Met die occasionele covid-projecten kan beMatrix zijn 200 medewerkers wereldwijd niet voltijds aan het werk houden. "We blijven open en we zijn klaar voor business, maar er is heel weinig of geen business. Onze omzet zal dit jaar decimeren", verwacht Edwin Van der Vennet. De twee zaakvoerders houden de moed erin en blijven open en eerlijk communiceren met hun mensen. "Dit is een gigantische stresstest voor de verhoudingen met al onze stakeholders. Zeker voor ons personeel. Je moet de mensen de waarheid durven te vertellen, en die was de voorbije acht maanden niet leuk. We kunnen onmogelijk iedereen aan boord houden. Misschien moeten we de helft van onze mensen laten gaan. Maar we moeten de overblijvers ook overtuigen van de toekomst van beMatrix. Als directie moeten we ons geloof en ons optimisme blijven uitdrukken. Zo brengen we een nieuwsbrief uit over wat in het bedrijf reilt en zeilt, want er was ook goed nieuws. Het is niet allemaal kommer en kwel", benadrukt Decroos. "Het goede nieuws is dat dit overgaat. De vraag is hoelang zal het duren. Hoelang moeten we overleven?" stelt Edwin Van der Vennet. De sector kijkt uit naar de vaccins die her en der zijn aangekondigd. De ondernemers zijn ook gematigd positief over de steunmaatregelen die de overheden op tafel leggen. "Als groter bedrijf zullen we er echter niet ver mee schieten, maar alle beetjes helpen. We verwachten dat we in samenwerking met de sector hierover in overleg kunnen gaan met de overheid. We hebben ook goede afspraken gemaakt met de banken. Aangezien we in het verleden een mooi parcours hebben afgelegd, staan de banken 200 procent achter ons. Met ons aangepaste businessplan kunnen we doorgaan tot eind 2021 en als het moet nog langer", zegt Edwin Van der Vennet. Stefaan Decroos verwacht voor het derde kwartaal van 2021 geen grote heropleving van de standenbusiness. "We willen, samen met een heel aantal bondgenoten, een voortrekker zijn om beurzen en evenementen in een haalbaar en veilig format opnieuw te helpen organiseren vanaf de lente", zegt hij. Tot zolang wordt maximaal gebruikgemaakt van de tijdelijke werkloosheid en zet het bedrijf de tering naar de nering. "Dankzij de tijdelijke werkloosheid konden we tijd kopen", duidt Edwin Van der Vennet. Ook de directie leverde loon in en het merendeel van de investeringen is geannuleerd of uitgesteld. "Waren al die investeringen nodig? Je kunt daar achteraf over discussiëren. Covid heeft op dat gebied ook een helende invloed, vind ik. Je bekijkt weer bescheiden naar wat echt nodig is", ervaart Van der Vennet. Op innovatie, onderzoek en ontwikkeling bespaart het bedrijf zo weinig mogelijk. Het ingekrompen onderzoeks- en ontwikkelingsteam is opnieuw voltijds aan de slag. "Het is belangrijk te zien in welke richting onze sector zal bewegen. We zien twee grote trends: meer lokaal en meer digitaal. We werken concepten uit rond outdoor livecommunicatie, roadshows bijvoorbeeld. Meer kunnen we er nog niet over vertellen", zegt Decroos. "De copycats lezen mee." De eigenaars van beMatrix zijn ervan overtuigd dat een groot deel van hun business terugkomt. "Mensen zullen elkaar willen blijven ontmoeten. Maar een deel zal ook definitief verschuiven naar digitale communicatie. Het is zoals met het afstandsonderwijs en het telewerk: door het te moeten doen, hebben we ontdekt dat het ook anders kan. We zullen hoe dan ook ons gedrag aanpassen. Voor een meeting van twee uur naar Göteborg of Stockholm vliegen, dat zullen we wellicht niet meer doen", denkt Stefaan Decroos. "De laatste maanden heb ik veel virtuele beurzen bezocht. We kunnen daar zeker iets van leren, maar je mist de beleving. De toekomst is gelegen in hybride modellen, waarbij de virtuele content versterkt wordt door live-communicatie", voorspelt Edwin Van der Vennet. "Dat kan heel lokaal zijn. We blijven onze sector en onze klanten, de standenbouwers, trouw. We denken samen met hen na over nieuwe oplossingen. Het is niet onze bedoeling in andere sectoren actief te worden."