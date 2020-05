De socialistische bediendebond heeft maandag een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend bij de ziekenhuizen en woonzorgcentra in Wallonië en Brussel.

Alle acties tegen de wijze waarop de coronacrisis wordt aangepakt, zullen daardoor gedekt worden, meldt de Franstalige socialistische bediendebond Setca.

De stakingsaanzegging heeft betrekking op alle sectoren die onder het paritair comité 330 vallen. Naast de ziekenhuizen en de rusthuizen, gaat het onder meer ook over de thuiszorg en om de medische huizen.

Volgens de socialistische bond heerst er ongerustheid bij het personeel naar aanleiding van twee koninklijke besluiten, die begin mei wegens de coronacrisis gepubliceerd werden. Daardoor krijgen niet-bevoegde zorgverleners toelating voor verpleegkundige activiteiten en krijgen provinciegouverneurs de mogelijkheid om gezondheidswerkers op te vorderen.

De KB's 'zijn een slecht antwoord op een reëel probleem', stelt Setca. 'Het echte probleem ligt bij de jarenlange bezuinigingen en de vernieling van de sociale zekerheid, die ons tot op het bot hebben gebracht', klinkt het.

'De werknemers zijn op en ze zijn woedend', aldus de vakbond. 'Dat ze als 'deserteurs' en 'verwende kinderen' bestempeld worden door dezelfde politici die lange tijd geen aandacht hebben besteed aan hun lot, is de druppel die de emmer doet overlopen', klinkt het.

De stakingsaanzegging moet het mogelijk maken om verschillende acties in de Waalse en Brusselse zorginstellingen uit te voeren. De komende dagen zal nog worden vastgelegd om wat voor acties het zal gaan en wanneer ze zullen plaatsvinden. Vorige week vrijdag had ook de christelijke bediende CSC al een stakingsaanzegging ingediend. Die vakbond plant nog lokale acties tot 18 mei.

