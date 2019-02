Staking skeyes voorbij; vliegtuigen kunnen België weer in

De eerste vlucht die op Zaventem landde, was een vrachtvliegtuig van ASL Airlines om 22.11 uur.

Sinds dinsdag om 22.00 uur was er gedurende 24 uur geen luchtverkeer mogelijk in het Belgische, door skeyes gecontroleerde luchtruim. Er kon geen enkel passagiers- of cargovliegtuig landen op of opstijgen van de belangrijkste luchthavens in ons land.

Brussels Airport verwacht donderdag 11 procent meer vertrekkende passagiers (33.000 in plaats van 30.000) door omboekingen. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven van Zaventem woensdagavond.

Er staan donderdag meer vluchten gepland die vaak met grotere vliegtuigen zullen worden uitgevoerd, klinkt het. Om de hinder door de extra drukte te beperken, zorgt Brussels Airport voor versterking bij de ploegen die de screenings uitvoeren.