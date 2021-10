Een op de twee Lidl-vestigingen heeft zaterdagochtend de deuren niet geopend. Dat is vernomen van woordvoerster Isabelle Colbrandt. De oorzaak van de sluiting is een staking tegen de aanhoudende werkdruk.

Het zwaartepunt van de acties ligt in Wallonië, aldus de woordvoerster. Lidl betreurt de staking, zeker omdat er maandag overleg gepland is met de vakbonden. Dat was het eerste moment dat voor alle partijen paste om aan de onderhandelingstafel te zitten, klinkt het.

Sinds woensdag heeft het personeel het werk neergelegd. Bij de warenhuisketen sluimert al lang een sociaal conflict over de hoge werkdruk.

