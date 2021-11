De Aldi-winkels in Wallonië waar woensdag gestaakt werd, zijn weer open. Dat bevestigen de directie van de supermarktketen en de christelijke vakbond CNE. Maandag is er een vergadering op nationaal niveau gepland.

Zaterdag had het personeel in een dertigtal vestigingen van Aldi in het zuiden van het land al spontaan het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Woensdag gebeurde dat opnieuw in 37 winkels, na een oproep van de vakbond CNE. In Wallonië zijn er 150 Aldi-winkels, in het hele land 440.

Volgens CNE-vakbondsman Stanny Hermans zal de vakbond geen stakingen meer organiseren tot de vergadering van maandag. 'Als we maandag geen definitieve en duurzame oplossing vinden tijdens het nationaal overleg, zal het moeilijk worden om de teleurgestelde werknemers in toom te houden', waarschuwt hij. Dan dreigt een 'staking tot de finish'.

De directie zou deze week beslist hebben om een beroep te doen op interimkrachten zonder de personeelsvertegenwoordigers daarover in te lichten. Ze zou op die manier Covid-zieken en personeel dat in quarantaine zit, willen vervangen. De bonden zien dat niet zitten, omdat het interimpersoneel volgens hen niet voldoende opgeleid is en niet polyvalent genoeg is. Volgens Hermans zijn sinds augustus 62 contracten van bepaalde duur niet verlengd.

