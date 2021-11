Een veertigtal Carrefour-winkels die worden uitgebaat door de groep Mestdagh, zijn vrijdag gesloten wegens een staking van het personeel. Dat klaagt de hoge werkdruk aan.

'Een veertigtal (van de circa vijftig) van onze geïntegreerde winkels is in staking', bevestigt een Mestdagh-woordvoerster na berichten van Franstalige media. Het gaat om winkels in Brussel en Wallonië. De twee winkels die in Vlaanderen liggen, zijn volgens de berichten niet getroffen. Mestdagh baat in franchise Carrefour Market-winkels uit.

De staking wordt gevoerd in gemeenschappelijk vakbondsfront, zo valt te horen bij de christelijke vakbond. Volgens vakbondsvrouw Evelyne Zebus zullen ook zaterdag nog winkels gesloten zijn.

Er waren eerder deze week al stakingen in enkele winkels, vooral in de regio's Luik en Verviers. Ze kwamen er omdat gesprekken over de hoge werkdruk op niets uitdraaiden.

Volgens Zebus maakt Mestdagh te vaak gebruik van interimmers en jobstudenten. Die blijven niet lang en krijgen geen opleiding, waardoor de werkdruk van de vaste medewerkers uiteindelijk alleen maar toeneemt. 'De werknemers raken er niet meer wijs uit, ze zien elke dag iemand anders toekomen', zegt ze. Ook de arbeidsorganisatie en de opleiding spelen een rol in de onvrede

