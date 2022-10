In Frankrijk blijft de staking bij raffinaderijen van TotalEnergies aanhouden, ook al is donderdagnacht een compromis bereikt tussen vakbonden en directie.

Het compromis in het dispuut over meer loon kreeg de steun van de twee grootste vakbonden binnen het bedrijf. Hierdoor zouden de werknemers 7 procent meer loon krijgen vanaf november, en recht hebben op premies van 3.000 tot 6.000 euro.

Maar een derde vakbond, CGT, verwierp het voorstel. Met als gevolg dat de staking, die al achttien dagen duurt, ook vrijdag wordt voortgezet op de vijf sites van TotalEnergies. Bij twee raffinaderijen van Esso-ExxonMobil is de staking vrijdag dan weer opgeheven.

De actie zorgt al geruime tijd voor brandstoftekorten in delen van Frankrijk. Vele tankstations kampen met bevoorradingsproblemen.

Frankrijk in de ban van de brandstofcrisis: bekijk een fotoreeks

© Getty Images

