Het personeel van chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel gaat maandag weer aan de slag.

Een meerderheid van het personeel van chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel heeft zaterdag het voorakkoord dat vrijdag werd gesloten, goedgekeurd. Dat melden vakbondsbronnen. Het werk bij de Beverse afdeling van de Britse multinational wordt maandagochtend om 6.30 uur hervat.

Het voorakkoord werd zaterdagochtend toegelicht door de vakbondsafgevaardigden, waarna het personeel mocht stemmen. Bij de stemming was er niet langer de benodigde meerderheid om de staking conform de vakbondsstatuten voort te zetten. De staking heeft ruim zes weken geduurd, waarbij de productie stil lag.

Het sociaal conflict bij Ineos Phenol draaide oorspronkelijk rond het ontslag van een vakbondsafgevaardigde. Maar het escaleerde de voorbije weken nadat ook over de arbeidsomstandigheden onvrede naar boven was gekomen. Vooral de polyvalentie, waarbij operatoren van een afdeling ook in een andere afdeling tewerkgesteld zouden kunnen worden, leidde tot onrust.

Vooral de liberale vakbond ACLVB was misnoegd over het ontslag van haar vakbondsafgevaardigde en kreeg aanvankelijk steun van de andere vakbonden. Ook verschillende milieuverenigingen toonden zich solidair. 'We willen iedereen nadrukkelijk bedanken voor de onderlinge solidariteit, steun en inzet van de afgelopen periode', klinkt het zaterdag in vakbondskringen.

Sinds 9 januari ligt de productie stil na het ontslag van de vakbondsman. De bonden hebben lang gepleit voor zijn re-integratie of bijkomende financiële compensatie. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gekregen. Vrijdagmiddag werd een voorakkoord bereikt, waarbij de polyvalentie vrijwillig werd en er financiële compensaties werden voorzien. De ontslagen vakbondsman wordt niet terug in dienst genomen. Bij Ineos Phenol werken 180 mensen, vooral bedienden.

Een meerderheid van het personeel van chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel heeft zaterdag het voorakkoord dat vrijdag werd gesloten, goedgekeurd. Dat melden vakbondsbronnen. Het werk bij de Beverse afdeling van de Britse multinational wordt maandagochtend om 6.30 uur hervat.Het voorakkoord werd zaterdagochtend toegelicht door de vakbondsafgevaardigden, waarna het personeel mocht stemmen. Bij de stemming was er niet langer de benodigde meerderheid om de staking conform de vakbondsstatuten voort te zetten. De staking heeft ruim zes weken geduurd, waarbij de productie stil lag. Het sociaal conflict bij Ineos Phenol draaide oorspronkelijk rond het ontslag van een vakbondsafgevaardigde. Maar het escaleerde de voorbije weken nadat ook over de arbeidsomstandigheden onvrede naar boven was gekomen. Vooral de polyvalentie, waarbij operatoren van een afdeling ook in een andere afdeling tewerkgesteld zouden kunnen worden, leidde tot onrust.Vooral de liberale vakbond ACLVB was misnoegd over het ontslag van haar vakbondsafgevaardigde en kreeg aanvankelijk steun van de andere vakbonden. Ook verschillende milieuverenigingen toonden zich solidair. 'We willen iedereen nadrukkelijk bedanken voor de onderlinge solidariteit, steun en inzet van de afgelopen periode', klinkt het zaterdag in vakbondskringen. Sinds 9 januari ligt de productie stil na het ontslag van de vakbondsman. De bonden hebben lang gepleit voor zijn re-integratie of bijkomende financiële compensatie. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gekregen. Vrijdagmiddag werd een voorakkoord bereikt, waarbij de polyvalentie vrijwillig werd en er financiële compensaties werden voorzien. De ontslagen vakbondsman wordt niet terug in dienst genomen. Bij Ineos Phenol werken 180 mensen, vooral bedienden.