De staking die sinds vorige week donderdag aan de gang is bij de garages van de groep D'Ieteren, die de merken van de Volkswagen-groep invoert in België, blijft voortduren.

Een ontmoeting tussen directie en vakbonden woensdagvoormiddag heeft niets opgeleverd. Dat is na afloop vernomen van vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts van de socialistische vakbond ABVV-MWB. Een volgende ontmoeting tussen directie en vakbonden is gepland voor volgende week dinsdag.

Het werk werd vorige week neergelegd na de aankondiging door de directie dat ze de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers er wil terugschroeven. Bij de garages werken zowat 400 mensen. Volgens de vakbond maakte de directie in juni haar strategische visie voor de garages van de groep bekend, en werd vorige week duidelijk dat die 'drastische besparingen voorziet op verworvenheden van de werknemers waarover in het verleden onderhandeld is'.

Volgens Sellekaerts werd het werk door de mensen vervolgens spontaan en voor onbepaalde duur neergelegd. 'Verworvenheden die in vijftig jaar opgebouwd zijn worden van tafel geveegd. De werknemers moeten flink inleveren qua verloning en zouden meer moeten gaan werken. Bovendien zijn er volgens ons andere besparingsmogelijkheden binnen de huidige managementstructuur bij D'Ieteren', aldus de vakbondsman.

De vergadering van woensdagvoormiddag is volgens Sellekaerts 'niet erg productief' geweest. 'De directie heeft haar plannen enkel nog eens verduidelijkt, maar heeft na vijf dagen blijkbaar de boodschap van de werknemers nog altijd niet begrepen', zegt Sellekaerts. 'Ik stel me dan de vraag wat de directie de voorbije dagen gedaan heeft en waarom ze nu nog eens vijf dagen nodig heeft om na te denken over een ander voorstel. Dit plan is voor ons alleszins onbespreekbaar. Ik hoop dat de directie beseft wat er op het spel staat, de mensen zijn gemotiveerder dan ooit.'

