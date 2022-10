De staking bij de energiereus TotalEnergies in Frankrijk blijft er donderdag beperkt tot twee sites. Elders zijn de acties opgeschort, aldus de vakbond CGT.

Bij TotalEnergies wordt al weken gestaakt door werknemers van de raffinaderijen. Ze eisen meer loon. De actie zorgt in Frankrijk voor brandstoftekorten.

Na drie weken van acties wordt enkel nog gestaakt in de raffinaderij van Gonfreville (Seine-Maritime) en het depot van Feyzin (Rhône). In de andere raffinaderijen en sites is woensdag gestemd voor een werkhervatting.

Met de twee grootste vakbonden bij TotalEnergies is er een akkoord over meer loon, maar niet met vakbond CGT. Het bedrijf is evenwel niet van plan te heronderhandelen.

Woensdag kende nog één tankstation op de vijf in Frankrijk problemen met de aanvoer van ten minste één brandstof. In sommige regio's is dat één tankstation op de drie.

