In Duitsland heeft de vakbond Verdi het personeel van onlinewinkel Amazon opgeroepen het werk maandag neer te leggen. Aanleiding is de 'Prime Day' van dinsdag, waarbij de onlineketen stunt met superpromoties voor zijn leden.

Onder de slogan 'geen korting op ons inkomen' wil Verdi dat het personeel al vanaf 7 uur het werk neerlegt. Er wordt gestaakt in de Amazon-vestigingen in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz en Bad Hersfeld. 'Amazon biedt kortingen op de rug van zijn eigen personeelsleden en door het ontvluchten van collectieve arbeidsovereenkomsten', klaagt Orhan Akman van Verdi.

Die vakbond pleit al meer dan zes jaar voor een CAO en loonsverhogingen. In april werd er ook al eens actie gevoerd in Duitsland. Amazon heeft er twaalf magazijnen op elf locaties, goed voor zo'n 13.000 werknemers. Het bedrijf kreeg eerder al kritiek voor de zware arbeidsomstandigheden, waarbij het personeel uitgeput zou geraken door het opgelegde tempo en de vele kilometers die ze dagelijks moeten afleggen.

Volgens de directie heeft de actie van maandag geen impact op de leveringen. Ze zegt ook dat een werknemer bij Amazon Duitsland minstens 10,78 euro bruto per uur verdient.

Nieuw distributiecentrum

Amazon kondigde maandag ook een nieuw distributiecentrum aan in Polen, goed voor een duizendtal nieuwe banen. Het distributiecentrum van de Amerikaanse webwinkel komt in Okmiany, in het zuidwesten van Polen, dicht bij de grens met Duitsland en Tsjechië. Het is niet bekend wanneer het open zal gaan.