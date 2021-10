Bij beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert in Mortsel liggen een aantal afdelingen dinsdag volledig stil door een vakbondsactie. Dat meldt het ACV. Het personeel geeft gehoor aan een algemene actieaanzegging van de vakbonden, nadat gesprekken over een nieuw sectoraal akkoord voor de chemie vastliepen.

Zondag kondigden de vakbonden een algemene actieaanzegging voor alle chemiebedrijven in het land aan. Gesprekken tussen de vakbonden en chemiekoepel Essenscia over een nieuw sectoraal akkoord voor de chemie waren op vrijdagavond gestrand. Het grootste struikelblok was de toekenning van een loonsverhoging en een coronapremie van 250 euro.

'Bij Agfa-Gevaert wordt de oproep van de vakbonden goed opgevolgd', zegt ACV-afgevaardigde Peter Simons dinsdag. 'Een aantal afdelingen liggen volledig stil. De afdelingen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, werken wel nog', klinkt het.

Maandag had ACV te kennen gegeven dat ook bij Lonza in Bornem actie gevoerd zou worden. Daar wordt in de fabriek voorlopig gewoon verder gewerkt, aldus afgevaardigde Sabri Baeckelandt. 'Deze namiddag trekt een deel van het personeel wel naar Brussel om te protesteren bij een evenement van Essenscia. Het zou kunnen dat er dan beperkte hinder is in het bedrijf.'

Ook in Picardisch Wallonië, het noordwestelijke deel van de provincie Henegouwen, zijn maandagavond om 22.00 uur vakbondsacties opgestart bij de firma Baxter. Sinds dinsdagmorgen 6.00 uur zijn er ook acties bij Takeda in Lessines. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de farmaceutische sector. Baxter heeft iets minder dan 1.000 minstens in dienst, terwijl Takeda ongeveer 1.100 werknemers telt.

De blokkade van de twee bedrijven werd georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront FBTB/CSC/CNE. 'Voorlopig zijn de ingangen van de bedrijven geblokkeerd en heeft alleen het onderhoudspersoneel toegang tot de gebouwen', klinkt het. De vakbonden hopen met de actie de onderhandelingen met Essenscia opnieuw op gang te trekken. De komende dagen zijn er nog meer acties gepland in andere bedrijven in de chemische sector in Wallonië.

Zondag kondigden de vakbonden een algemene actieaanzegging voor alle chemiebedrijven in het land aan. Gesprekken tussen de vakbonden en chemiekoepel Essenscia over een nieuw sectoraal akkoord voor de chemie waren op vrijdagavond gestrand. Het grootste struikelblok was de toekenning van een loonsverhoging en een coronapremie van 250 euro. 'Bij Agfa-Gevaert wordt de oproep van de vakbonden goed opgevolgd', zegt ACV-afgevaardigde Peter Simons dinsdag. 'Een aantal afdelingen liggen volledig stil. De afdelingen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, werken wel nog', klinkt het.Maandag had ACV te kennen gegeven dat ook bij Lonza in Bornem actie gevoerd zou worden. Daar wordt in de fabriek voorlopig gewoon verder gewerkt, aldus afgevaardigde Sabri Baeckelandt. 'Deze namiddag trekt een deel van het personeel wel naar Brussel om te protesteren bij een evenement van Essenscia. Het zou kunnen dat er dan beperkte hinder is in het bedrijf.' Ook in Picardisch Wallonië, het noordwestelijke deel van de provincie Henegouwen, zijn maandagavond om 22.00 uur vakbondsacties opgestart bij de firma Baxter. Sinds dinsdagmorgen 6.00 uur zijn er ook acties bij Takeda in Lessines. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de farmaceutische sector. Baxter heeft iets minder dan 1.000 minstens in dienst, terwijl Takeda ongeveer 1.100 werknemers telt. De blokkade van de twee bedrijven werd georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront FBTB/CSC/CNE. 'Voorlopig zijn de ingangen van de bedrijven geblokkeerd en heeft alleen het onderhoudspersoneel toegang tot de gebouwen', klinkt het. De vakbonden hopen met de actie de onderhandelingen met Essenscia opnieuw op gang te trekken. De komende dagen zijn er nog meer acties gepland in andere bedrijven in de chemische sector in Wallonië.