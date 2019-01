In Nederland pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een staatsbank, waar klanten risicovrij een zicht- en een spaarrekening kunnen aanhouden. De overheidsinstelling heet nodig te zijn als veilig alternatief voor de drie grote commerciële banken in Nederland, ABN AMRO, ING en Rabo.

Het advies wijst op de inherente tegenstelling die is ontstaan in het bankwezen. Commerciële banken streven een hoge winst na, terwijl ze tegelijk instaan voor cruciale nutsfuncties zoals de uitvoerin van betalingen, de beveiliging van spaargeld en de verstrekking van leningen. De publieke instellingen die die diensten in Nederland aanboden, zijn opgeslorpt. Hetzelfde geldt voor de openbare kredietinstellingen, zoals ASLK, in België.

Ons land heeft met Belfius wel nog een staatsbank. Maar die gedraagt zich net als de andere commerciële grootbanken. En de plannen van de regering om Belfius naar de beurs te brengen zullen de aandacht voor de financiële prestaties nog doen toenemen.

Delen Staatsbank Belfius gedraagt zich net als de commerciële grootbanken.

Het probleem in Nederland is dat er maar drie uniforme grootbanken zijn, die alle drie hun beleid afstemmen op omzet- en winstgroei en niet gebaat zijn bij schuldmatiging bij hun klanten. Toezichthouders doen er dus goed aan te ijveren voor een gediversifieerd bankenlandschap, met voldoende spelers en voldoende concurrentie.

Ook de Belgische toezichthouder streeft naar consolidatie. Liever minder maar grotere spelers, dat moet het toezicht vergemakkelijken. Dat houdt een gevaar in: we laten nutsfuncties over aan risicovolle instellingen, die de winst in goede tijden op zak steken en de verliezen in slechte tijden afwentelen op de gemeenschap. Terwijl een honderd procent veilige overheidsbank een stimulans en een voorbeeld kan zijn voor veiligere commerciële instellingen.