Sportwagenbouwer Porsche trekt de elektrische kaart om relevant te blijven

De grootste de sportwagenfabrikant van de wereld aarzelt niet langer bij de beantwoording van de vraag die iedereen al jaren op de lippen ligt. Natuurlijk is er nog een toekomst voor het Duitse sportautomerk. Ook als de aandrijving almaar vaker elektrisch wordt en een mens achter het stuur straks mogelijk zelfs overbodig is. Een miljardeninvestering in een nieuwe fabriek en nieuwe productietechnologieën in zijn thuishaven Stuttgart-Zuffenhausen moet de toekomst veiligstellen.

...