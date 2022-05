Cartamundi Group, wereldwijd marktleider voor de productie van bordspellen, wil 130 nieuwe medewerkers aanwerven. Het bedrijf zal daarom een jobdag organiseren op de site in Turnhout.

Cartamundi is een familiebedrijf met hoofdzetel in België. De drukker van speelkaarten produceert al jaren ook bordspellen zoals Monopoly, Trivial Pursuit en Risk voor het Amerikaanse speelgoesbedrijf Hasbro.

'De aanwervingen komen er om de groei van nieuwe activiteiten op te vangen en te anticiperen op de toekomstige pensionering van ons personeel', zegt Wim Vlekken van Cartamundi.

Het bedrijf zoekt vooral technisch personeel, dat een vast contract zal krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om drukkers, onderhoudstechniekers en operatoren die snij- en verpakkingsmachines bedienen. 'Technische scholing is niet vereist", benadrukt Vlekken. "Mensen met een goed technisch inzicht en de juiste mentaliteit zijn van harte welkom.'

