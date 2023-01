'Meer dan vijftig sporten op 3.500 vierkante meter.' Daarmee wordt Sparkx, dat in de loop van het voorjaar de deuren opent in Hasselt, naar eigen zeggen 'het grootste sportpretpark van Europa'. Er zal een 40-tal mensen werken. Onder anderen voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé investeert in het project.

Het pretpark wordt sinds november gebouwd in Plaza'H, een winkelcentrum aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Bezoekers zullen er traditionele sporten kunnen beoefenen zoals voetbal, tennis en basketbal, maar ze zullen ook kunnen kennismaken met minder gekende sporten zoals curling, kleiduifschieten of sportvissen, vaak met behulp van digitale spelelementen. Sparkx belooft onder meer ook een simulator voor alpineskiën of nog voor wingsuit-vluchten, en een ritje over een virtueel F1-circuit.

De zes ondernemers achter Sparkx zeggen dat ze niet alleen aandacht willen hebben voor de sport op zich, maar ook voor gezondheid en welzijn. 'Ons park wil ook dat bezoekers zich mentaal goed in hun vel voelen. Meer bewegen helpt, maar ook gezonde(re) voeding in je dagelijkse leven inpassen en je mentaal goed voelen, zorgen ervoor dat je sterker in het leven staat', zegt medeoprichter Mathieu Renier in een persbericht.

Het is ook de combinatie van sport en welzijn die privé-investeerders heeft overtuigd om het project te steunen, luidt het nog bij Sparkx. In het persbericht worden ex-profvoetballer Mousa Dembélé en technologie-ondernemer Peter Hinssen 'supporters' van het sportpretpark genoemd, maar volgens mediaberichten hebben ze allebei ook geld geïnvesteerd. Renier zegt aan de Franstalige zakenkrant L'Echo dat er een 25-tal investeerders zijn en dat er "verschillende miljoenen euro's" werden opgehaald, zonder een precies bedrag te noemen.

'Niet elk kind vindt even gemakkelijk een sport die bij hem of haar past', wordt Dembélé geciteerd in het persbericht. 'Op één plaats kunnen proeven van verschillende disciplines is ideaal. Kinderen ervaren wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen.'

Sparkx heeft de ambitie om nog meer parken te bouwen in België en de buurlanden.

