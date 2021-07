De NASA kiest voor SpaceX voor zijn reis naar Jupiter-maan Europa. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt. De beslissing is een grote overwinning voor het bedrijf van miljardair Elon Musk, dat zich verder in het zonnestelsel wil wagen.

De missie Europa Clipper is gepland voor oktober 2024 met een Falcon Heavy-raket vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Het contract heeft een waarde van 178 miljoen dollar. Aanvankelijk zou voor de missie geopteerd worden voor de raket Space Launch System (SLS) van de NASA, maar die liep vertraging op en het kostenplaatje werd overschreden.

De orbiter zal 40 tot 50 omwentelingen rond Europa maken, om na te gaan of leven mogelijk is op deze ijzige maan. Het ruimtevaartuig zal uitgerust worden met camera's en spectrometers om beelden met hoge resolutie te kunnen maken. Een radar wordt ingezet om te bepalen of er zich vloeibaar water onder de ijslaag bevindt.

