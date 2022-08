Dit weekend vindt op het circuit van Spa-Francorchamps de grand prix van België plaats. In de achtergrond lopen de onderhandelingen tussen Spa Grand Prix en Liberty Media over de toekomst van de formule 1 in ons land.

Na twee moeilijke edities maakt de Belgische grand prix dit jaar zijn comeback. In 2020 werd de race achter gesloten deuren gehouden, door de coronapandemie. Vorig jaar gooide het grillige weer roet in het eten. Er werd meer niet dan wel gereden, en de toeschouwers zaten vast op de modderige parkeerweiden. Dit jaar heeft de grand prix van Spa, die het evenement sinds 2007 organiseert, alles in het werk gesteld om deze editie beter te laten verlopen. In samenwerking met de federale politie en de gemeenten Stavelot en Malmedy is de mobiliteit herbekeken en is de oppervlakte aan harde parkings vergroot. De grand prix is belangrijk voor de formule 1-competitie, maar nog meer voor het circuit van Spa-Francorchamps, dat het risico loopt vanaf volgend seizoen aan de kant te worden gezet. "Ik blijf vertrouwen hebben in de toekomst", zegt Thierry de Bournonville, de burgemeester van Stavelot. "Er zijn de jongste jaren grote investeringen gedaan om de infrastructuur te moderniseren en de ontvangst van toeschouwers te verbeteren. Bovendien kan Spa-Francorchamps rekenen op de steun van een groot aantal formule 1-coureurs. Toen begin juli de geruchten de ronde deden dat de Belgische grand prix in 2023 van de F1-kalender zou verdwijnen, meldde zich een aantal coureurs om het "mooiste circuit ter wereld" te steunen. Voormalig Brits wereldkampioen Jenson Button zei onlangs dat Spa 'een van de beste circuits ter wereld is, het racen is er altijd geweldig en de coureurs en de teams zijn er dol op'." Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)Sinds de Amerikaanse groep Liberty Media in 2017 de commerciële rechten van de formule 1 overnam, heeft de sport een Amerikaans accent gekregen. De show wedijvert met de competitie, en de keuze van de grandprix-locaties houdt niet langer rekening met de geschiedenis van de sport. Over de toekomst van Spa-Francorchamps is er reden om bezorgd te zijn, stelt Vanessa Maes, algemeen directeur van Spa Grand Prix, al is er "nog niets beslist. In theorie zijn er volgend seizoen 25 grands prix gepland, maar we moeten waarschijnlijk gaan voor 23 of 24. Liberty Media heeft besloten de competitie over de hele wereld te spreiden, met drie grands prix in de Verenigde Staten, vier in het Midden-Oosten, één in China en één in Afrika. Spa-Francorchamps maakt deel uit van het DNA van de formule 1. Momenteel zijn we nog in gesprek met Liberty Media. De definitieve beslissing valt pas over enkele weken, wanneer de officiële kalender wordt bekendgemaakt." Met de documentaireserie Drive to Survive op Netflix, over de wereld achter de schermen van de formule 1, is de populariteit van de sport sterk toegenomen, vooral onder jongeren en vrouwen, en vooral in de Verenigde Staten. De race is daardoor snel geëvolueerd naar een show in Amerikaanse stijl. Spa en andere Europese circuits krijgen kritiek, omdat ze niet genoeg nadruk op de show leggen. Dat verwijt zal de grand prix van Spa dit jaar niet krijgen. Er is niet beknibbeld op animatie voor de fans. De drie dagen van de grand prix, die voor het eerst in zijn geschiedenis is uitverkocht, zullen 35 dj's voor de sfeer zorgen. Er worden dagelijks 100.000 toeschouwers verwacht, en die krijgen, dankzij 20.000 medewerkers, teamleden enzovoort, een sfeer die de grote festivals waardig is. Daarnaast is er op donderdag ook een compenserend evenement voor de toeschouwers van 2021, waar zo'n 10.000 mensen worden verwacht. De tribunes zullen dit weekend oranje kleuren, want bijna de helft van de toeschouwers komt uit Nederland, om hun landgenoot en regerend wereldkampioen Max Verstappen te steunen. "De Nederlanders maken 47 procent van het publiek uit", weet Vanessa Maes. "10 procent zijn Belgen en 10 procent Duitsers, gevolgd door de Britten en de Fransen." Met zijn aanzienlijk bredere amusementsaanbod wil de grand prix van Spa zo veel mogelijk de Amerikanen plezieren. "Dat element speelt een rol, maar we mogen de grand prix daar niet toe herleiden", beaamt Vanessa Maes. "We willen aantonen dat Spa-Francorchamps niet alleen een historisch en mythisch circuit is, maar ook een circuit van de toekomst. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het circuit van Spa-Francorchamps, dat in 1921 het licht zag, heeft Le Circuit de Spa-Francorchamps de balans opgemaakt van de voorbije jaren en de ontwikkelingsperspectieven geschetst. Le Circuit de Spa-Francorchamps is een naamloze vennootschap die in 2011 ontstond uit de fusie tussen de Association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps (belast met de infrastructuur) en SA Circuit de Spa-Francorchamps (uitbating). Het circuit van Spa is niet alleen het vlaggenschip van de Grand Prix F1, het is ook het toneel van een groot aantal races en evenementen tijdens het seizoen. De economische impact van de formule 1 op de regio is moeilijk in te schatten. Feit is dat Le Circuit de Spa-Francorchamps tussen 2016 en 2020 jaarlijks 6 miljoen euro in het circuit heeft geïnvesteerd. Er is een investeringsplan van 80 miljoen euro in tien jaar gepland, ter ondersteuning van de strategie van diversificatie van de activiteiten van het circuit en de modernisering van de infrastructuur. Daarvan komt 29,5 miljoen van bankleningen, evenveel van een lening van Sogepa en 20,5 miljoen uit het eigen vermogen. Lokaal is de economische impact meetbaar in de twee gemeenten waar het circuit ligt: Stavelot en Malmedy. "De belastingen op spektakels in verband met de grand prix brengen elk van de twee gemeenten 200.000 euro op", zegt Jean-Paul Bastin, de burgemeester van Malmedy. "Dat is een geplafonneerd bedrag. Maar tijdens het evenement en gedurende het hele seizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 november, profiteert de lokale economie van de talrijke races en evenementen op het circuit en de vele toeschouwers. De grand prix is ongetwijfeld het belangrijkste evenement van het Spa-seizoen, maar de investeringen van de jongste tien jaar in de verbetering van de infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten hebben de waarde van het circuit van Spa-Francorchamps verhoogd, en ze zullen in de toekomst ongetwijfeld helpen zijn uitstraling bij de fans en daarbuiten te bestendigen."