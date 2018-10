Sophie Dutordoir (CEO NMBS) ontkent plannen om treinbegeleiders af te schaffen: 'Ze spelen een essentiële rol'

.

De kranten De Morgen en Het Nieuwsblad brachten dit weekend details naar buiten over de voorlopige versie van de beheersovereenkomst met de NMBS. Daarin staat volgens de kranten dat sommige treinen in de toekomst zonder treinbegeleiders zullen rijden.

De vorige beheersovereenkomst van de NMBS liep zes jaar geleden al af, maar de nieuwe versie werd steeds uitgesteld door wissels binnen de regering en de spoortop. Volgens de kranten werd beslist om minder treinbegeleiders in te zetten om zo de efficiëntie te verhogen. 'Rond steden en in zones met een gemiddelde bevolkingsdichtheid kunnen er straks treinen rijden zonder kaartjesknippers', luidde het zaterdag.

'Niets is minder waar en dit zal niet gebeuren zolang ik bij de NMBS ben. Dat is ook waartoe ik me precies een jaar geleden in het parlement verbonden heb', meldt Dutordoir zondag op haar Facebook-pagina.

'Onze treinbegeleiders spelen een essentiële rol in het veilig laten vertrekken van treinen, om klanten die hen trouwens bijzonder appreciëren te helpen en te informeren, en ja, ook om te checken of iedereen wel rijdt met een geldig vervoersbewijs', verduidelijkt de CEO van het spoor.

Gisteren waren er overal in de pers berichten dat NMBS haar treinbegeleiders wil afschaffen. Niets is minder waar en dit...

Volgens Dutordoir moet de NMBS in de eerste plaats 'ten gronde' werken aan stipte treinen en communicatie met de reiziger.