Sony krijgt groen licht voor overname platenlabel EMI

Sony kondigde eerder dit jaar aan EMI volledig over te willen nemen. De Japanners hadden al sinds 2016 ongeveer een derde van de aandelen van het platenlabel in handen, en betalen nu 2 miljard dollar voor het belang van 60 procent dat in handen was van investeerder Mubadala.

De Europese Commissie heeft de overname onderzocht en zet het licht nu op groen. De Commissie heeft 'geen redenen voor bezorgdheid omtrent concurrentie' gevonden, 'zeker omdat het Sony's marktaandeel ten opzichte van online platforms niet zal vergroten', kondigt de Commissie maandag aan.

EMI heeft een catalogus van meer dan 2 miljoen nummers van onder meer David Bowie, Pharell Williams, Carole King en Béyonce. Sony was al de grootste muziekuitgever ter wereld, maar die positie wordt met de overname van EMI nog versterkt.