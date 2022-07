Solvay heeft in het tweede kwartaal "recordresultaten" neergezet. De Belgische chemie- en materialengroep gaat daarom zijn verwachtingen voor het hele jaar opkrikken, zo maakte ze maandag bekend.

Pas over anderhalve week laat Solvay in de boeken kijken, maar de groep lichtte maandag al een tipje van de sluier: op basis van de voorlopige cijfers bedroeg de netto-omzet in het tweede kwartaal tussen de 3,4 en 3,5 miljard euro. De operationele kasstroom (ebitda) zou tussen de 855 en 865 miljoen euro liggen.

Het gaat om 'recordresultaten voor het tweede kwartaal', zegt Solvay. De chemiegroep verkocht meer en rekende er ook meer voor aan, waardoor het de stijgende kosten kon opvangen. Alle bedrijfstakken 'droegen bij tot de sterke resultaten'. Solvay zal bij de publicatie van de volledige resultaten op 28 juli de verwachtingen voor het hele jaar verhogen.

