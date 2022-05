Solvay heeft de winstverwachting voor heel 2022 opgetrokken. Het chemiebedrijf boekte recordcijfers in het eerste kwartaal, zo blijkt woensdag uit het kwartaalrapport. Bovendien koopt Solvay in de Verenigde Staten de minderheidsaandeelhouder van een natriumcarbonaatfabriek uit.

Solvay verwacht voortaan een groei van de onderliggende ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met een "mid single-digit tot high single-digit" cijfer, zeg maar een cijfer tussen 5 en 9 procent. Eerder lag de groeiverwachting op een 'mid single-digit'. Voorts wordt de vrije kasstroom voor aandeelhouders geraamd op meer dan 650 miljoen euro - deze prognose blijft gelijk.

De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 3,06 miljard euro, een nieuw kwartaalrecord volgens het bedrijf na een stijging met 28,8 procent. Ook voor de onderliggende ebitda is er sprake van een record met 712 miljoen euro (+22,1 pct). Zowel omzet als onderliggende ebitda kwamen boven de verwachtingen van de analisten van financieel persbureau Bloomberg uit.

De onderliggende nettowinst landde op 369 miljoen euro na een stijging met 54 procent op een jaar tijd.

Solvay kwam woensdagochtend niet alleen met kwartaalcijfers op de proppen. Het bedrijf van CEO Ilham Kadri kondigde eveneens de overname aan van het minderheidsaandeel (20 procent) van glasbedrijf AGC in een Amerikaanse joint venture voor natriumcarbonaat. Het gaat om een site in Green River in de staat Wyoming, in het noorden van de VS. De fabriek, uitgebaat door Solvay, produceert natriumcarbonaat en -bicarbonaat uit het mineraal trona.

Er is sprake van een aankoopprijs van 120 miljoen dollar. De deal zal een 'aanzienlijke meerwaarde' betekenen.

Eerder dit jaar kondigde Solvay plannen aan voor een opsplitsing in twee aparte beursgenoteerde bedrijven volgend jaar. De productie van natriumcarbonaat moet daarbij terechtkomen in de entiteit met de voorlopige naam 'EssentialCo', dat actief zal zijn rond essentiële chemicaliën, zoals soda of peroxide. Dat bedrijf vertegenwoordigde het voorbije jaar een omzet van 4,1 miljard euro. Het tweede bedrijf - SpecialtyCo - zal actief zijn in gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen, zoals de speciale lichte materialen die worden gebruikt voor het maken van auto's of vliegtuigen.

Solvay geldt als de grootste producent wereldwijd van natriumcarbonaat, met negen fabrieken: zes in Europa, twee in de VS en één in Azië. De stof wordt onder meer gebruikt bij de productie van glas.

Solvay verwacht voortaan een groei van de onderliggende ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met een "mid single-digit tot high single-digit" cijfer, zeg maar een cijfer tussen 5 en 9 procent. Eerder lag de groeiverwachting op een 'mid single-digit'. Voorts wordt de vrije kasstroom voor aandeelhouders geraamd op meer dan 650 miljoen euro - deze prognose blijft gelijk. De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 3,06 miljard euro, een nieuw kwartaalrecord volgens het bedrijf na een stijging met 28,8 procent. Ook voor de onderliggende ebitda is er sprake van een record met 712 miljoen euro (+22,1 pct). Zowel omzet als onderliggende ebitda kwamen boven de verwachtingen van de analisten van financieel persbureau Bloomberg uit.De onderliggende nettowinst landde op 369 miljoen euro na een stijging met 54 procent op een jaar tijd. Solvay kwam woensdagochtend niet alleen met kwartaalcijfers op de proppen. Het bedrijf van CEO Ilham Kadri kondigde eveneens de overname aan van het minderheidsaandeel (20 procent) van glasbedrijf AGC in een Amerikaanse joint venture voor natriumcarbonaat. Het gaat om een site in Green River in de staat Wyoming, in het noorden van de VS. De fabriek, uitgebaat door Solvay, produceert natriumcarbonaat en -bicarbonaat uit het mineraal trona. Er is sprake van een aankoopprijs van 120 miljoen dollar. De deal zal een 'aanzienlijke meerwaarde' betekenen. Eerder dit jaar kondigde Solvay plannen aan voor een opsplitsing in twee aparte beursgenoteerde bedrijven volgend jaar. De productie van natriumcarbonaat moet daarbij terechtkomen in de entiteit met de voorlopige naam 'EssentialCo', dat actief zal zijn rond essentiële chemicaliën, zoals soda of peroxide. Dat bedrijf vertegenwoordigde het voorbije jaar een omzet van 4,1 miljard euro. Het tweede bedrijf - SpecialtyCo - zal actief zijn in gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen, zoals de speciale lichte materialen die worden gebruikt voor het maken van auto's of vliegtuigen. Solvay geldt als de grootste producent wereldwijd van natriumcarbonaat, met negen fabrieken: zes in Europa, twee in de VS en één in Azië. De stof wordt onder meer gebruikt bij de productie van glas.