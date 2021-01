Het Belgische chemiebedrijf Solvay heeft een drastisch herstructureringsplan uitgewerkt, waarbij honderden jobs verdwijnen. Dat schrijft De Tijd. De directie legt de details woensdagochtend voor aan de werknemers en de vakbonden.

Het bedrijf bevestigt dat iets op til is. 'Er staat inderdaad een bijzondere ondernemingsraad op de agenda', zegt woordvoerster Nathalie van Ypersele. Wat precies besproken zal worden, gaf ze niet vrij. 'Die primeur houden we voor onze sociale partners.'

De vakbonden maken zich grote zorgen over de operatie, waarbij de ondersteunende diensten in de groep - hr, communicatie, enzovoort - onder handen worden genomen. Volgens bronnen zou de herstructurering ongeveer 900 jobs treffen. Een deel van die werk­nemers zou worden begeleid naar een andere functie bij Solvay. Andere jobs worden geschrapt via gedwongen ontslagen of vrijwillig vertrek.

De ontslagronde zou verspreid over de verschillende regio's gebeuren. Ook België, waar het hoofdkwartier van de groep gevestigd is, ontspringt de dans niet.

