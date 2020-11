Solvay heeft met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing een nieuw leveringscontract voor de lange termijn getekend. Het chemiebedrijf levert Boeing materiaaloplossingen voor zijn commerciële en defensieprogramma's.

Het gaat om een uitgebreide portefeuille van geavanceerde materialen, waaronder thermohardende en thermoplastische composietmaterialen, kleefstoffen en coatings.

'We zijn er trots op dat we de programma's van Boeing kunnen blijven ondersteunen met een uitgebreide portefeuille van composiet- en lijmtechnologieën die van cruciaal belang zijn voor het bevorderen van innovatie in het ontwerp en de productie van vliegtuigen', zegt Carmelo Lo Faro, hoofd van de business unit Composite Materials van Solvay. 'Deze contractverlenging versterkt de meer dan 30 jaar durende relatie van Solvay met Boeing.'

Solvay geeft maandag ook mee vertrouwen te blijven hebben in de toekomst van de luchtvaartindustrie.

