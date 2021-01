Het Belgische chemiebedrijf Solvay heeft een drastisch herstructureringsplan uitgewerkt, waardoor op de hoofdzetel in Neder-over-Heembeek 101 banen verloren gaan. 15 banen worden gedelokaliseerd.

Woensdagmorgen raakte bekend dat er bij Solvay een bijzondere ondernemingsraad op de agenda stond, waarbij een herstructeringsplan zou worden aangekondigd. Rond de middag werd de aankondiging van de directie tijdens de bijzondere ondernemingsraad toegelicht. Daaruit blijkt dat de directie de intentie bekendgemaakt heeft om 101 jobs te schrappen op de site in Neder-over-Heembeek en 15 banen te delokaliseren.

Er zullen op de site in Neder-over-Heembeek ook 37 nieuwe banen worden gecreëerd, waardoor het netto banenverlies ongeveer 80 jobs bedraagt. Het gaat om medewerkers in ondersteunende functies, zoals HR, ICT, communicatie, financiën, aankoop en industriële, strategische en juridische functies.

Op de andere sites in ons land zullen geen banen verdwijnen, bevestigt een woordvoerder. Op de Brusselse site werken 900 mensen. De jobs die gedelokaliseerd worden, komen terecht op de andere sites van het bedrijf in België of het buitenland.

Strategie

Solvay laat weten dat het zijn 'business support-activiteiten herbekijkt' in het kader van een strategie die eind 2019 is aangekondigd. 'De nieuwe economische realiteit als gevolg van de covid-19-pandemie heeft de veranderingen versneld', klinkt het in een mededeling.

In het nieuwe bedrijfsmodel zullen bepaalde activiteiten gecentraliseerd worden om de 'operationele efficiëntie van de groep te verhogen'. De implementatie van dat model start in het tweede kwartaal van 2021. De procedure-Renault is opgestart. Die verplicht de werkgever om bij grote herstructureringen sociaal overleg te voeren met de vakbonden. Het verdere verloop ervan is op dit moment nog niet duidelijk.

Vakbonden niet verrast

Dat Solvay beslist heeft om op zijn site in Neder-Over-Heembeek banen te schrappen en te delokaliseren, komt voor de Franstalige vakbond CNE niet als een verrassing.

'We hebben met mevrouw Ilham Kadri een nieuwe CEO die beslist heeft om een nieuwe strategie op te stellen. Ze wil dubbele jobs vermijden en bepaalde functies centraliseren. Dat streven naar efficiëntie zorgt voor banenverlies', aldus CNE-vakbondsman Michel Barbuto.

Solvay is in 64 landen actief en telt ongeveer 24.000 werknemers.

