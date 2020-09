De Belgische chemiegroep Solvay en het Franse afvalverwerkingsconcern Veolia gaan samenwerken rond een efficiënter gebruik van grondstoffen bij de productie van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen. Dat meldt Solvay woensdag. Een nieuw consortium moet een circulair ecosysteem creëren voor batterijen van elektrische en hybride voertuigen in Europa, door hergebruik van belangrijke schaarse grondstoffen.

Solvay en Veolia zeggen reeds gesprekken te voeren met een autoproducent en verschillende batterijproducenten 'om de specifieke technologieën en kerncompetenties doorheen de hele waardeketen te optimaliseren en op mekaar af te stemmen'.

Solvay zal binnen het consortium zorgen voor een optimale extractie en zuivering van kritieke metalen zoals kobalt, nikkel en lithium, en ze omzetten naar zuivere grondstoffen voor nieuwe batterijen. 'De technologieën van Solvay zullen batterijen op het einde van hun cyclus nieuw leven inblazen', zegt Solvay-topvrouw Ilham Kadri. 'Onze knowhow combineert hoogwaardige polymeren, composieten en mijnbouwoplossingen met Veolia's unieke ervaring in afvalbeheer.'

Naar verwachting zal het aantal elektrische voertuigen op de weg volgens Solvay toenemen van 8 miljoen in 2020 tot 116 miljoen in 2030. De beschikbaarheid van grondstoffen wordt dus een strategische uitdaging, klinkt het. De materialen die vandaag in batterijen voor elektrische voertuigen worden gebruikt, worden niet altijd tegen hun maximale waarde teruggewonnen.

