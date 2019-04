Société Générale schrapt 1.600 banen

De grote Franse grootbank Société Générale (SocGen) gaat 1.600 banen schrappen, hoofdzakelijk bij zijn zakenbankactiviteiten waar hij kampt met moeizame marktomstandigheden.

Bijna de helft van de ontslagen valt in thuisland Frankrijk, melden vakbonden. SocGen zelf bevestigt in een persbericht het banenverlies.

De bank had eerder al gewaarschuwd dat er maatregelen zouden worden genomen. Bij de zakenbankactiviteiten zijn zowat 1.200 banen in gevaar. In Frankrijk zouden 750 jobs kunnen verdwijnen. SocGen wil tegen 2020 de kosten met nog eens 500 miljoen euro verlagen.

Daarnaast wil SocGen voor 8 miljard euro aan bezittingen met het stempel risicovol van de hand doen. Société Générale is ook actief in België. De afdeling private banking (vermogensbeheer) in België werd vorig jaar wel overgenomen door het Nederlandse ABN Amro.