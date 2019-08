Snelle burrito's, draaglijk werkritme: Mexicaans restaurant Donki voert een uitgekiend personeelsbeleid

In Leuven kun je ze al een paar jaar spotten, in Brussel hebben ze ook vaste voet aan de grond gekregen en er komen nog meer Donki-vestigingen. Het restaurant serveert een snelle en verse Mexicaanse hap. "Maar toen we begonnen, waren we naïef, impulsief en onzeker."

XIOMARA EN PIERRE BALTODANO "Het werk moet haalbaar zijn, met fatsoenlijke werkuren en verplichte pauzes." © fotografie Debby Termonia

Tijdens en na zijn studie toegepaste economische wetenschappen in Leuven reisde Pierre Baltodano de wereld rond. Zo rijpte het idee in België iets leuks met eten te doen. Zijn zus Xiomara vond het eerst maar een "zot plan". Geen van beiden hadden horeca-ervaring of een koksdiploma. De liefde voor koken hadden ze wel meegekregen van thuis. Ze hebben ook zelfstandigenbloed in hun aderen. Hun ouders hebben een importzaak voor exotisch fruit.

