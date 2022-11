BeerSelect, een brouwer van ambachtelijke bieren, heeft 15 miljoen euro kapitaal opgehaald bij ING, PMV, Gigarant en de bestaande aandeelhouders. De brouwer groeit snel, en investeert in een nieuwe brouwerij in Evergem. Voorlopig maakt BeerSelect wel verlies.

BeerSelect is het geesteskind van CEO Wout Meuleman (27), operationeel directeur Kasper Peeters (27) en commercieel manager Miel Bonduelle (26). De jongeren tonen branie en lef met hun concept. BeerSelect surft mee op de golf van sympathie voor ambachtelijke bieren. In 2019 kwam er een eerste brouwerij in Sint-Denijs-Westrem. Het principe is vrij eenvoudig: iedereen die een bier wil lanceren, kan daarvoor terecht bij BeerSelect.

BeerSelect brouwt het bier en helpt bij de ontwikkeling van nieuwe recepten of de verfijning van bestaande recepten. BeerSelect kan ook mee instaan voor de commercialisering van de bieren. BeerSelect brouwt bovendien bier voor andere ambachtelijke brouwers. Het gaat steeds om kleine volumes, van enkele duizenden liters. De brouwers van BeerSelect melden op hun website dat ze elk recept nauwgezet kunnen brouwen. De brouwer won ook al prijzen. "De klanten van BeerSelect zitten op het volledige spectrum: bestaande merken, nieuwe merken, en nieuwe bieren van bestaande merken", zegt Wout Meuleman, CEO van BeerSelect. "We brouwen bijvoorbeeld het Gentse Tietje en de Tipsy, van de Gebroeders Hermans-Frères uit Brasschaat. Maar we kunnen niet over alle bieren die we brouwen communiceren." In 2022 zal het bedrijf met 24 werknemers 500 bieren gebrouwen hebben voor ruim 200 klanten.BeerSelect is een snelle groeier. In 2019 werd 200.000 liter (2.000 hectoliter) gebrouwen in Sint-Denijs-Westrem. De brouwerij heeft een capaciteit van 35.000 hectoliter. "Dit jaar brouwen we 26.000 hectoliter", zegt Wout Meuleman. Op een Belgische bierconsumptie in 2021 (een coronajaar) van 6,45 miljoen hectoliter, en een export van 17,5 miljoen hectoliter, is dat uiteraard een peulschil. BeerSelect is een van de 408 Belgische brouwerijen in 2021, volgens het jaarverslag van de Belgische Brouwersvereniging.Maar BeerSelect is dus een snelle groeier en dat lokt financiering. Voor de brouwerij in Sint-Denijs-Westrem was de bankier Belfius. Maar er komt een tweede brouwerij in Evergem, met een capaciteit tot 50.000 hectoliter. Voor die tweede brouwerij is de bankier ING. De productie wordt bovendien geoptimaliseerd. BeerSelect zal speciale verpakkingen kunnen maken, bijvoorbeeld blikken van 44 cl. Die blikken krijgen kartonnen omhulsels: plastic verdwijnt uit de werkplaats. Ook glazen flessen met een schroefdop staan op het programma. Het bedrijf investeert in een nieuwe afvullijn, en zal alcoholvrije bieren kunnen pasteuriseren.Die plannen vergen een nieuwe investering van 15 miljoen euro. Het geld komt van de financiële instelling ING, en de Vlaamse overheidsorganen PMV en Gigarant (een systeem van waarborglening). Ook de bestaande aandeelhouders financieren mee. Details over de financiering geeft BeerSelect niet. De onderneming meldt dat het "discreet met die informatie wil omgaan, aangezien er heel wat partijen bij betrokken zijn". Enkel het volgende komen we nog te weten:"De oprichters behouden de controle/meerderheid."Voor een kleine brouwer heeft BeerSelect wel een fiks uitgewerkte financiële structuur. De brouwerij in Sint-Denijs-Westrem zit in de vennootschap BV USelect. De nieuwe brouwerij in Evergem schuilt onder de vennootschap BV USelect Evergem. Die kreeg bij de oprichting einde mei een maatschappelijk kapitaal mee van net geen 2,5 miljoen euro, vertegenwoordigd door het toch wel hoge aantal van 2.499.534 aandelen.Boven de twee brouwerijen staat de ook einde mei opgerichte BV USelect Holding. Die holding wordt voor 49 procent gecontroleerd door de twintigers Wout Meuleman, Kasper Peeters en Miel Bonduelle. Dat doen ze via de vennootschap BV BeHold Co. De tweede grote aandeelhouder van de holding is de BV Harvest. Die vennootschap controleert circa 41 procent van de aandelen. Harvest telt enkele bekende aandeelhouders. De grootste individuele aandeelhouder is Jan Ruysschaert, die naam maakte met het familiebedrijf Vigo, de Belgische marktleider in prothesen. Daarna volgt Bart Van Vooren, die ook onder meer investeert in Le Pain Quotidien, en voordien actief was bij de kledijfabrikant O'Neill.Ook de vennootschap Tillinvest is een belangrijke aandeelhouder van de BV Harvest. Die wordt beheerd door Piet Van Raes, de gedelegeerd bestuurder van het investeringsfonds Tilleghem. Op de website van het investeringsfonds staat BeerSelect als participatie vermeld, net als de spaghettiketen Bavet. Een vroegere participatie van Tilleghem was de hr-dienstengroep House of Talents.Een bestuurder bij de holding boven de brouwerij BeerSelect is Bart Vandecruys. Hij bekleedde diverse marketingfuncties bij AB InBev, en werd later even marketingdirecteur bij Alken-Maes.De holding boven de brouwerij kreeg bij de oprichting bijna 2,5 miljoen euro. Daarnaast werd de brouwerij in Sint-Denijs-Westrem in natura in de holding gestoken. Dat gaf samen een waardering van ruim 12 miljoen euro, op basis van de prijs die voor een aandeel in geld werd betaald (312,5 euro). Dat is een hoge waardering voor een bedrijf dat weliswaar snel groeit, maar nog nooit winst maakte.Berekend per liter, en dat op basis van de voorziene 85.000 hectoliter productiecapaciteit van de twee brouwerijen, komt dit neer op een waardering van 1,41 euro per liter. Daarmee is het nog jonge BeerSelect in waardering niet zo ver verwijderd van AB InBev. Het wereldwijde nummer één verkocht 582 miljoen hectoliter drank in 2021, waarvan 512 miljoen hectoliter bier. Bij een beurswaardering van circa 92,5 miljard euro, betekent dit een waardering aan 1,59 euro per liter. "BeerSelect geeft geen details over de waardering", reageert Wout Meuleman.