Snap, het bedrijf achter het foto- en videodeelplatform Snapchat, heeft eind vorig jaar de eerste kwartaalwinst in zijn geschiedenis kunnen boeken.

De aankondiging deed het aandeel ruim de helft hoger schieten, nadat het eerder op de dag nog de dieperik in was gegaan.

In de laatste drie maanden van 2021 boekte Snap een winst van 22,5 miljoen dollar (19,6 miljoen euro). Een jaar eerder stond het bedrijf nog 113 miljoen dollar in het rood.

Het platform telde 319 miljoen dagelijks actieve gebruikers, een vijfde meer dan een jaar eerder. De omzet ging 42 procent hoger tot 1,3 miljard dollar.

Beleggers reageerden opgelucht en stuurden het aandeel Snap in de nabeurse handel in New York meer dan de helft hoger.

Voor de bekendmaking van de resultaten had Snap nog zowat een vijfde van zijn beurswaarde verloren in het zog van Meta, de moedermaatschappij van Facebook en Instagram. Die had zwakke kwartaalcijfers en sombere vooruitzichten gepresenteerd. Snapchat werd in 2011 opgericht.

