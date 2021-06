Smooved maakt verhuizen gemakkelijk door automatisch alle contracten voor de verzekering, gas, elektriciteit, water en internet te vergelijken, en die te verfijnen zodat de klant goedkoper af is en makkelijk contracten kan afsluiten.

Hoe ziet het team achter Smooved eruit?De Brusselse start-up Smooved werd in 2019 opgericht door drie jonge ondernemers die elkaar hadden leren kennen op de banken van de KU Leuven: Ignace Buelens ( links op de foto), Nathan Coox ( midden) en Laurens Vanpoucke. Ondertussen telt het bedrijf elf werknemers. Na zich eerst op de Nederlandstalige markt te hebben gericht in België, breidt de start-up zijn aanbod uit naar Franstalig België. Smooved probeert vastgoedmakelaars ervan te overtuigen hun diensten aan te bieden aan hun klanten. Hoe zit het zakenmodel in elkaar? Voor de makelaarskantoren en mensen die verhuizen is de dienstverlening van Smooved gratis. De inkomsten komen van commissies die Smooved krijgt van de leveranciers van gas, elektriciteit en andere diensten wanneer via Smooved een nieuw contract wordt afgesloten. De makelaars krijgen een deel van die beloning. Hoever staat Smooved?Volgens de oprichters werkt Smooved samen met meer dan 200 agentschappen in het noorden van het land en zo'n veertig in het zuiden. Vorige maand vergemakkelijkte de technologie van Smooved 1500 verhuizingen. "We willen verdubbelen in volume tegen eind dit jaar, zodat we rendabel worden in België", zegt Ignace Buelens. Hoe is het bedrijf gefinancierd?Smooved haalde vorig jaar 1 miljoen euro kapitaal op en bereidt zich na de zomer voor op een nieuwe kapitaalronde, die het bedrijf moet toelaten om de Nederlandse en Duitse markt te betreden.