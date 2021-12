Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Verhuizen is voor veel mensen een nieuwe start. Een nieuwe woning en een andere buurt zijn fijn, maar er komt ook rompslomp bij kijken. Daarop spelen Nathan Coox, Ignace Buelens en Laurens Vanpoucke in met hun platform Smooved. De dertigers, die een achtergrond als consultant en developer hebben, richtten Smooved op in 2019.

"We zijn gestart als een one-stopshop waar mensen bij een verhuizing hun contracten konden optimaliseren", verklaart Nathan Coox. "Daarna kregen wij een vergoeding van hun leverancier voor het creëren van een betere klantervaring."

De insteek is nog dezelfde, maar het doelpubliek is veranderd. Tegenwoordig gaat Smooved vooral in zee met vastgoedmakelaars.

"Ze gebruiken een eigen versie van het platform en delen in de winst. Door te focussen op makelaars wordt ons businessmodel recurrent en zelfbedruipend", zegt Coox. "Dat is interessanter dan telkens nieuwe verhuizers te moeten aantrekken. De makelaars krikken hun klantentevredenheid op en kunnen bovendien de reviews die ze krijgen via Smooved inzetten op sociale media."

In het coronajaar 2020 groeide Smooved met een factor 20. Intussen gebruiken 1500 vastgoedprofessionals het platform en zijn meer dan 550 vastgoedkantoren klant. Dat is zowat een achtste van de markt. Het team van vijftien vierde begin december de 20.000ste verhuizer en haalt daarmee ruim 1 miljoen euro omzet.

"Vlak voor de eerste lockdown haalden we meer dan 1 miljoen op, onder andere bij imec.istart en investeerders als Lorenz Bogaert. Nu zijn we achter de schermen bezig met een nieuwe investeringsronde. Het geld zal vooral dienen voor onze internationale uitbreiding. We voelen dat er veel vraag is naar ons platform, dus willen we die kans verzilveren", besluit Nathan Coox.

