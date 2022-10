De turbulentie op de financiële markten schrikt techinvesteerder en -ondernemer Jurgen Ingels niet af. "We willen met SmartFin Capital opnieuw 250 miljoen euro ophalen voor een derde groeifonds. Het is nu dat je moet investeren. Je haalt de beste rendementen door te investeren tijdens of net na een crisis."

SmartFin Capital trok al eerder respectievelijk 75 miljoen euro investeerdersgeld aan met het eerste Capital-fonds, en 250 miljoen euro met het Capital II-fonds om scale-ups van kapitaal te voorzien om door te groeien. Naast de Capital-fondsen heeft Smartfin ook twee kleinere fondsen om in start-ups te investeren (Venture en Venture II).

"We willen niet per se groeien als investeringsfonds, maar vooral meer van hetzelfde doen. Hetzelfde investeringsteam, dezelfde filosofie, met hopelijk dezelfde resultaten", zegt Jurgen Ingels over de geplande operatie. Bekende investeringen van SmartFin Capital zijn Unifiedpost (digitale facturen) dat intussen naar de beurs werd gebracht, en Deliverect (digitaal bestelbeheer), een van de weinige Belgische 'unicorns', bedrijven die meer dan 1 miljard waard zijn.

Jurgen Ingels: "We mogen niet tevreden zijn met een handvol Belgische unicorns. Het zouden er tien of zelfs twintig kunnen zijn. Het is aan investeerders als SmartFin om meer technologiebedrijven te helpen en te ondersteunen."

Bekijk zaterdag de Trends Talk met Jurgen Ingels op Kanaal Z en lees het volledige interview volgende week donderdag in Trends.

