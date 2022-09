De beslissing van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair om haar basis op Brussels Airport tijdens de winter te sluiten, is het gevolg van 'verhoogde kosten en taksen'. 'Brussels Airport wordt daardoor minder competitief tegenover andere Europese luchthavens', zegt Ryanair woensdag in een persbericht.

De budgetvlieger bevestigt dat hij de twee op Zaventem gebaseerde vliegtuigen tijdens het winterseizoen weghaalt. In het persbericht verwijst topman Michael O'Leary naar hogere tarieven op Brussels Airport en de Belgische vliegtaks, die in april werd ingevoerd. 'We zullen blijven groeien op andere Europese luchthavens die begrijpen dat lagere luchthaventarieven noodzakelijk zijn voor het herstel van het vliegverkeer na corona', luidt het.

De betrokken piloten, stewards en stewardessen zullen volgens Ryanair elders binnen de groep aan de slag kunnen, onder meer op de luchthaven van Charleroi. Ryanair behoudt er de basis.

De Ierse maatschappij blijft wel op Brussels Airport actief. Ze zal tijdens het winterseizoen op twaalf bestemmingen blijven vliegen, maar dan met vliegtuigen en crew die in het buitenland gebaseerd zijn.

